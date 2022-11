Les arbres de 32 pieds de mon voisin me font vivre une misère et me donnent de l’anxiété – je suis tellement gêné quand les gens voient mon jardin

Un expert de la CONSERVATION dont les arbres ont laissé son voisin ressentir « de l’anxiété et de la terreur » a reçu l’ordre de les faire abattre.

Jon Simmons, 59 ans, a été enfermé dans une bataille avec Geraldine Campbell sur une rangée d’épinettes entre leurs maisons à Helensburgh, Argyll.

Les voisins se sont battus pour les grands arbres Crédit : ÉQUIPE DE PRESSE

Le jardin arrière de la maison de Géraldine n’a pas de soleil à cause des arbres Crédit : ÉQUIPE DE PRESSE

Jon Simmons a jusqu’en février pour abattre les immenses arbres Crédit : ÉQUIPE DE PRESSE

Elle a insisté sur le fait que sa vie était en train de devenir une misère à cause des arbres de 32 pieds et a déclaré qu’elle était “gênée” de voir la réaction des autres face à son jardin ombragé orienté au sud.

Campbell s’est tourné vers le Argyll and Bute Council qui a ordonné à Simmons, directeur du Helensburgh Tree Conservation Trust, de les couper à 8 pieds.

Mais elle a été consternée lorsqu’il a fait appel de la décision auprès du gouvernement écossais.

Simmons, un architecte paysagiste, a insisté sur le fait que ses arbres n’étaient pas une haie et offraient une série d’avantages à la région en plaidant pour qu’ils ne soient pas élagués.

Il a dit qu’ils abritaient une gamme d’animaux sauvages, notamment des chouettes hulottes, des chauves-souris et des pics.

Mais un journaliste a maintenant confirmé la décision du conseil et a déclaré que les arbres devraient être abattus.

Dans une lettre au gouvernement, Campbell a déclaré: “Il m’est impossible de surestimer l’impact de cette haie sur ma vie quotidienne et l’effet négatif sur ma santé mentale et mon bien-être.

“La haie est visuellement oppressante.

“C’est très proche de ma propriété, pas très loin et cela me cause de plus en plus de stress.

“L’anxiété et la peur que je ressens au quotidien sont réelles.

“Quand j’ouvre les rideaux le matin, il y a une haie envahie agissant comme un autre rideau qui ne peut pas être ouvert.”

Elle a ajouté: “Je suis gênée par la réaction choquée des gens en entrant dans mon jardin et leur consternation qu’il soit arrivé à ce stade.

“Mon ami a été consterné par une journée ensoleillée de fin juillet que ce jardin orienté au sud soit complètement ombragé en début d’après-midi au milieu de l’été.”

Dans des documents d’appel au gouvernement, Simmons, qui a témoigné comme expert sur des questions de paysage lors d’enquêtes publiques, a déclaré: “Nous sommes consternés que, pour quelques heures supplémentaires d’ensoleillement sur une propriété à certaines périodes de l’année, ces majestueux, matures, des arbres biodiversifiés doivent être abattus, nous laissant visuellement exposés à des problèmes de drainage potentiels, supprimant un lien vert important qui fournit un habitat précieux et contribue à la résilience climatique.

“Il doit y avoir un équilibre entre la destruction d’arbres précieux qui affecteront matériellement l’habitat faunique et nos commodités, et les quelques heures supplémentaires d’ensoleillement accordées au demandeur certains jours de l’année.”

La journaliste gouvernementale Tammy Swift-Adams a déclaré: “Le voisin de la haute haie déclare que la haie est visuellement oppressante et provoque une quantité croissante de stress, avec des sentiments d’anxiété et de terreur.

“D’après ma visite sur place, je trouve l’échelle de la haute haie très disproportionnée par rapport à la taille du jardin voisin de la haute haie.

“Il est visuellement dominant et bloque toute vue vers le sud de la propriété, que ce soit depuis le jardin ou depuis les fenêtres du rez-de-chaussée et du premier étage qui y font face.

“Le conseil, dont la propre visite du site au stade de la demande était un jour plus lumineux que le mien, déclare que la haie bloque considérablement la lumière dans les pièces habitables, y compris la cuisine.

“Ayant vu la haute haie remplir entièrement la vue depuis les fenêtres de ces pièces lors de ma visite sur place, je considère que l’évaluation du conseil est raisonnable.”

Simmons a jusqu’en février pour effectuer les travaux.

Nous payons pour vos histoires et vos vidéos ! Avez-vous une histoire ou une vidéo pour The Scottish Sun ? Envoyez-nous un e-mail à scoop@thesun.co.uk ou appelez le 0141 420 5200