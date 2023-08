Les arbres de 12 pieds de mon voisin me gâchent la vie… personne ne m’aidera – alors je me bats devant le gouvernement

Une FEMME qui prétend que la taille de la haie de son voisin l’a réduite aux larmes a maintenant fait appel au gouvernement dans le but de les faire supprimer.

Ali Buchan insiste sur le fait que les leylandii de 12 pieds de son voisin le long de leurs propriétés de 300 000 £ à Crieff, dans le Perthshire, ont fait de sa vie une misère.

Ali Buchan veut que la haie soit réduite à la ligne blanche marquée sur la photo en haut de la haie. 1 crédit

Le jardin est ombragé en raison de la hauteur de la haie Crédit : Inconnu, clair avec bureau photo

Elle prétend que les arbres bloquent la lumière dans son jardin et le gardent à l’ombre.

Frustré, Buchan s’est tourné vers le conseil de Perth et Kinross en vertu de lois élevées sur les haies dans le but de faire couper les arbres, mais a été consterné lorsque le conseil a déclaré que les arbres pouvaient rester.

Mme Bucahan a maintenant fait appel de la décision auprès du gouvernement écossais.

Dans sa lettre d’appel, Buchan, qui a emménagé dans sa maison en 2016, a souligné les problèmes liés à la hauteur de la haie.

Elle a déclaré: « Les seules plantes qui ont survécu dans ce lit au fil des ans sont quelques arbustes rustiques et un petit sapin.

« Au fil des ans, j’ai tenté de planter diverses fleurs mais en raison de l’ombre et de la mauvaise qualité du sol, causées par la haie, elles n’ont jamais survécu malgré tous mes efforts.

« L’ambiance et notre capacité à profiter de notre jardin n’ont-elles aucune pertinence pour la décision des autorités locales ?

« Nous soutenons que l’impact sur la lumière, sur notre jouissance raisonnable de notre jardin et les problèmes de santé et de sécurité liés à l’entretien de notre côté de la haie, qui n’étaient pas présents lorsque nous avons emménagé pour la première fois, devraient l’emporter sur le léger impact sur l’ambiance et intimité pour le propriétaire si la haie devait être réduite de 2 pieds.

« Je suis également préoccupé par notre capacité à vendre notre maison à l’avenir avec la haie si disgracieuse. »

Mme Buchan a ajouté: « C’est moche et je ne peux tout simplement pas me résoudre à passer du temps dans le jardin ou à l’utiliser avec mes amis et ma famille comme nous l’avions fait lorsque nous avons emménagé pour la première fois.

« L’apparence du jardin et l’injustice de ce qui s’est passé me rendent triste et en larmes à chaque fois que je le regarde. »

Un rapport du conseil a déclaré que les enfants de Dunn avaient offert une «volonté» de coopérer avec le soin de la haie mais devaient également respecter les souhaits de leur mère.

Ils ont dit qu’il avait été maintenu à la hauteur actuelle pendant plus de 10 ans.

Refusant sa demande, Perth and Kinross Council a déclaré: « La barrière à la lumière résultant de la haie de délimitation ne nuit pas à la jouissance raisonnable de votre propriété. »

Une décision gouvernementale est attendue en temps voulu.