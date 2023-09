Les arbres dangereux causés par l’incendie de forêt de Keremeos maintiennent la route forestière fermée

Ashnola Forest Service Road reste fermée en raison de l’incendie de forêt de Crater Creek qui brûle de manière incontrôlable près de Keremeos.

Le ministère des Transports et de l’Infrastructure (MOTI) a fourni un rapport et considère que l’Ashnola FSR convient uniquement au personnel essentiel. Compte tenu de cela, une évaluation des arbres dangereux et du risque de chute d’arbres aura lieu dans les prochains jours, a déclaré lundi BC Wildfire.

Récemment, des utilisateurs récréatifs ont accédé au terrain d’incendie, ce qui met en danger les pompiers présents dans la zone ainsi que ceux qui se rendent dans les zones réglementées, a déclaré le BCWS.

Pour cette raison, les agents de conservation ont patrouillé pendant le long week-end dans la zone de restriction mise en œuvre.

L’incendie de Crater Creek continue de s’étendre et, au 4 septembre, il s’étendait désormais sur 46 504 hectares.

Les pompiers continueront de rechercher et d’éteindre les points chauds au cours des prochains jours, car l’incendie a ravagé les combustibles lourds et les couches de poussière forestière qui peuvent couver pendant de longues périodes, même après des pluies abondantes.

BCWS a entrepris la réhabilitation des zones d’incendie dans les zones où l’accès est sûr et où le comportement du feu est bénin. Cette opération est menée en consultation avec les principales parties prenantes.

Le RDOS a confirmé mardi 29 août que des maisons avaient été endommagées ou détruites le long du chemin Ashnola et du chemin Ewart Creek.

« Le RDOS est en train d’informer les propriétaires pour confirmer les structures endommagées ou détruites », a rappelé le district samedi. « Si vous possédez ou gérez une propriété le long d’Ashnola Road ou d’Ewart Creek Road, veuillez contacter le centre des opérations d’urgence RDOS pour plus d’informations sur l’état de votre propriété et l’assistance disponible au 250-490-4225. »

L’incendie de Crater Creek provoqué par la foudre brûle depuis le 22 juillet.

Pour signaler une faute de frappe, envoyez un e-mail à : [email protected].

<

Ne manquez aucune histoire et recevez-les directement dans votre boîte de réception. Inscrivez-vous dès aujourd’hui au bulletin d’information de Penticton Western News.

<

@PentictonNouvelles

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Feux de forêt en Colombie-Britannique en 2023Dernières nouvelles