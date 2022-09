Les arbitres russes non rémunérés par l’UEFA depuis février

L’officiel du match, Sergueï Ivanov, a fait cette déclaration aux médias russes

L’UEFA n’a pas payé l’arbitre russe Sergey Ivanov et son équipe pour le travail qu’ils ont accompli lors d’un match de la Ligue de conférence Europa en février, selon l’officiel enregistré à la FIFA.

Ivanov a fait cette déclaration à Match TV lundi, à propos d’un match qu’il a arbitré le 24 février lorsque l’équipe norvégienne Bodo-Glimt a battu son rival écossais Celtic lors d’un match nul en séries éliminatoires.

Ivanov a arbitré le match, tandis que ses compatriotes Roman Usachev et Dmitry Safyan ont servi d’arbitres assistants et Vladimir Moskalev était le quatrième officiel.

«Les gars et moi avons travaillé en Norvège lors des séries éliminatoires de la Conference League. Nous avons réussi à revenir, les avions volaient toujours, mais nous n’avons toujours pas reçu de salaire pour ce match. Pas parce qu’ils ne veulent pas [pay us]mais simplement parce qu’ils ne peuvent pas », dit Ivanov.

Lorsqu’on lui a demandé si l’UEFA avait expliqué aux arbitres russes qu’ils ne seraient pas autorisés à travailler dans les compétitions européennes, étant donné que les équipes et les clubs russes sont interdits à la suite de l’opération militaire en Ukraine, Ivanov a répondu : “Officiellement, non.”

“Lorsque l’opération spéciale a commencé, (le chef de la commission d’arbitrage de l’UEFA) Roberto Rosetti nous a appelés avec des phrases générales.” Ivanov a ajouté.

« Et donc ils ne nous ont pas chassés de nulle part. Il est juste écrit que nous avons été suspendus des rendez-vous, car il n’y a aucun moyen de faire ces rendez-vous.

Lorsqu’il a été poussé à révéler s’il avait peur d’éventuelles provocations et des craintes pour la sécurité des arbitres russes, Ivanov a suggéré que ce n’était peut-être pas une bonne idée pour eux de commencer à travailler sur des matches en Europe, compte tenu du climat politique actuel.

“Comment peuvent-ils nous assigner à un jeu s’ils ne peuvent ni payer les salaires ni réserver les billets d’avion ?” dit Ivanov.

“Quand la situation se stabilisera, alors nous y réfléchirons, [but] désormais la question des compétitions européennes n’est plus pertinente. Bien que l’UEFA n’ait pas coupé le contact avec nous – elle envoie du matériel, nous participons à des séminaires en ligne. il ajouta.

Les commentaires d’Ivanov interviennent après que le ministre russe des Sports, Oleg Matytsin, a révélé que le pays attendait toujours des indemnisations pour un certain nombre d’événements sportifs majeurs dont il avait été privé suite à une recommandation du Comité international olympique (CIO) faite fin février.

Il s’agit notamment de la finale de la Ligue des champions de l’UEFA 2022, qui a été déplacée de Saint-Pétersbourg à Paris, du Championnat du monde de volleyball masculin 2022 et des Championnats du monde de hockey sur glace junior et masculin l’année prochaine.

Au milieu d’autres sanctions dans le monde du sport, la Formule 1 a également mis fin à son accord pour organiser des courses annuelles de Grand Prix en Russie.

Selon Matytsin, les demandes d’indemnisation n’ont toujours pas été résolues alors que l’année entre dans son dernier trimestre.

“Non [we have not received all the money]nous sommes dans le processus », a expliqué le ministre à RIA Novosti du Forum économique de l’Est à Vladivostok au début du mois.

“Nos fédérations nationales, celles qui ont déposé des réclamations, certaines d’entre elles sont en cours de négociation avec les fédérations internationales, nous espérons donc une solution réussie”, il ajouta.