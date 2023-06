Les arbitres robots ne seront probablement pas appelés à la MLB pour 2024

Les arbitres robots ne seront probablement pas prêts pour une convocation dans la ligue la saison prochaine.

Le commissaire au baseball, Rob Manfred, a déclaré que le système de frappe de balle automatique utilisé au Triple-A ne serait probablement pas utilisé dans les grandes ligues en 2024.

« Je pense qu’il y a un sentiment parmi le groupe que nous avons apporté beaucoup de changements ici », a-t-il déclaré jeudi après une réunion des propriétaires. « Nous devrions laisser la poussière retomber et il y a clairement des problèmes opérationnels non résolus en ce qui concerne l’ABS. Malgré tous les tests, nous avons encore des choses qui ne sont pas résolues. »

La définition d’une zone de frappe informatisée fait partie des enjeux.

La Ligue atlantique indépendante a testé le système ABS lors de son All-Star Game 2019, et il a été utilisé cette année-là dans la Ligue d’automne de l’Arizona des meilleurs espoirs. L’ABS a été essayé dans huit des neuf terrains de baseball de la Low-A Southeast League en 2021, puis est passé au Triple-A en 2022.

Au Triple-A cette année, la moitié des jeux utilisent les robots pour les appels de balle/frappe et l’autre moitié ont un humain qui prend les décisions sous réserve des appels des équipes à l’ABS.

La MLB a adopté une horloge de lancement cette année, ainsi que des restrictions sur les changements défensifs, les désengagements des lanceurs tels que les tentatives de retrait et des bases plus grandes.

Le temps moyen d’un match de neuf manches est tombé à 2 heures et 38 minutes de 3 h 05 à un nombre similaire de matchs l’an dernier. La moyenne au bâton de 0,248 dans la grande ligue est en hausse par rapport à 0,243 pour toute la saison 2022 et est en passe d’être la plus élevée depuis 2019.

« Tout en croyant au truisme selon lequel les grandes ligues sont différentes, le fait est que les résultats jusqu’à présent ressemblent beaucoup à ce que nous avons vu dans l’expérimentation du baseball des ligues mineures, à la fois en termes de temps de jeu, de nombre de violations par match, le nombre de violations diminuant avec le temps », a déclaré Manfred.

La fréquentation moyenne de 27 630 est en hausse par rapport à 25 620 pour le même nombre de dates l’an dernier.

« Nous allons être quelque part dans la fourchette de 6 à 8%, ce qui est un bon chiffre pour nous », a déclaré Manfred.

Reportage de l’Associated Press.

