Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a déclaré qu’il avait été informé que son équipe était au bout de deux mauvaises décisions lors de la défaite 2-1 contre Sheffield United.

Solskjaer a déclaré qu’un rapport indépendant publié dans le cadre de l’évaluation du match par l’organe d’arbitrage PGMOL a déclaré que le match d’ouverture de Kean Bryan pour Sheffield United aurait dû être marqué pour une faute sur le gardien David De Gea tandis que le but d’Anthony Martial a été refusé à tort à l’autre extrémité.

– Diffusez des jeux et des rediffusions en direct sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Dernier jour de date limite de transfert: le blog LIVE d’ESPN

« L’élan a changé pour nous avec le match de Sheffield United, mais j’ai reçu le rapport des délégués de l’arbitre et les deux décisions étaient fausses », a déclaré Solskjaer lors d’une conférence de presse lundi.

« Ils ont admis que leur but aurait dû être refusé et que notre objectif aurait dû être maintenu. C’est un grand changement d’élan pour nous. Quand vous montez 1-0 plutôt que 1-0 vers le bas, continuez et gagnez ce match.

« Donc ce sont de belles marges et ça a été comme ça cette saison, de belles marges. Vous touchez le poteau, ça entre ou ça sort, parfois vous avez de la chance avec les décisions, parfois non. »

Après avoir suivi la défaite face à Sheffield United avec un match nul 0-0 à Arsenal samedi, United cherche à rebondir contre Southampton à Old Trafford mardi.

« Il n’y a pas eu le temps de faire beaucoup sur le terrain d’entraînement, les garçons qui ont joué sont toujours sur la piste de récupération à partir de samedi soir, mais ils doivent se préparer pour le match », a déclaré Solskjaer.

« Nous voulons récupérer ce mojo, cette étincelle. Nous avons créé suffisamment d’occasions pour marquer les buts maintenant, il s’agit de se sentir bien, de prendre une profonde inspiration et de mettre le ballon entre les poteaux. »

Pendant ce temps, Solskjaer a exclu toute signature de dernière minute le dernier jour de la fenêtre de transfert.

Marcos Rojo devrait signer pour Boca Juniors tandis que le défenseur Teden Mengi devrait rejoindre le comté de Derby en prêt.

« Nous avons pris des décisions que nous estimons avoir été bonnes pour les individus et pour nous aussi, avec les jeunes joueurs qui avancent, avec [James] Recueillir, [Tahith] Chong, [Teden] Mengi et [Facundo] Pellistri a la chance de jouer plus au football », a ajouté Solskjaer.

« Notre groupe est un groupe soudé, nous n’avons pas trop de joueurs en excès et j’espère que Jesse [Lingard] peut aussi bien démarrer et bien jouer à West Ham. «