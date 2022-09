Les arbitres espagnoles considèrent qu’il est “honteux et ridicule” d’avoir été contraintes de se mettre en grève après avoir été privées du droit au travail que “tout le monde devrait avoir”.

Le premier tour de la nouvelle ligue professionnelle de football féminin du pays a été annulé samedi après que des arbitres féminines ont protesté contre leurs conditions de travail et économiques actuelles.

“C’est honteux et ridicule que nous devions nous tenir ici et revendiquer nos droits”, a déclaré l’arbitre espagnole Marta Huerta lors d’une conférence de presse lundi.

“Nous n’avons pas paralysé le football féminin. Nous demandons des droits que chaque personne devrait avoir.”

Les arbitres exigent des salaires améliorés, affirmant que les 320 € (322 $) que gagnent les arbitres et les 160 € (161 $) que les assistants sont payés pour chaque match ne suffisent pas car ils doivent également payer leurs frais de voyage.

“Si nous tombons malades, nous ne sommes pas payés”, a déclaré Huerta. “Si nous n’arbitrons pas, nous ne sommes pas payés. Nous ne demandons pas quelque chose de plus financièrement, mais plutôt tout ce qu’un contrat implique.

“Nous avons une ligue professionnelle et pourtant nous sommes les seuls à ne pas être considérés comme professionnels.”

La ligue (LPFF) a déclaré ce week-end qu’elle avait présenté un plan à la FA espagnole pour augmenter ses salaires, mais n’a pas encore reçu de réponse.

La ligue a ajouté que si les arbitres ne se présentaient pas au travail, ils feraient face à “des mesures légales et disciplinaires”.

“Nous demandons le respect, en particulier de la ligue féminine [LPFF]les arbitres ne sont pas des marionnettes”, a déclaré Huerta.

Les arbitres ont déclaré qu’ils ne s’asseoiraient pas et ne parleraient pas avec les représentants de la ligue lundi après-midi comme l’avait proposé le LPFF.

“Nous n’allons pas négocier avec ceux qui nous menacent”, a déclaré Huerta. “Ils [league] veux que tous mes collègues qui sont ici soient disqualifiés. Nous faisons partie de la fédération, donc ce devrait être à la fédération de s’asseoir avec la ligue et de négocier.”

Le Comité technique espagnol des arbitres (CTA) a exprimé sa solidarité envers les femmes arbitres, dire dans une déclaration: “Le temps que nos confrères consacrent au développement de leurs performances tant dans les entraînements que dans la préparation, ainsi que dans les déplacements et les performances, rendent irréalisable la possibilité de combiner leur travail d’arbitrage avec la performance d’autres professions et nécessitent donc du dévouement…. Tous les niveaux du football doivent s’unir pour faire en sorte que notre football féminin s’améliore et obtienne la reconnaissance mondiale que notre compétition mérite.”

Huerta a insisté sur le fait qu’ils sont les premiers à vouloir que la situation soit résolue.

“Nous avons hâte d’y aller [on the pitch] et arbitre”, a-t-elle déclaré.

“Je tiens à remercier la FA espagnole pour son soutien, nos collègues, joueurs et équipes. Nous avons reçu d’innombrables témoignages d’affection. Nous savons qu’ils [female players] se sont battus et maintenant ils sont avec nous.”

Ce sera la première saison d’une ligue féminine entièrement professionnelle en Espagne, après que ses joueuses aient milité pendant des années pour de meilleures conditions de travail et de rémunération.