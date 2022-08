Les arbitres du football All-Black du Mississippi entrent dans l’histoire

JACKSON, Mississippi (AP) – Lorsque Murrah ouvrira la saison de football du lycée du Mississippi vendredi contre Cleveland Central au South Jackson Field, le match mettra en vedette la première équipe entièrement féminine à arbitrer le football du lycée dans l’État.

Et ce sera un équipage féminin entièrement noir, ce qui, selon The Clarion Ledger, pourrait être une première nationale.

“D’après tout ce que nous avons pu recueillir de la Fédération nationale des associations de lycées d’État, nous avons l’impression que c’est la première fois qu’il y a une équipe d’arbitres entièrement féminine noire dans un match de football au lycée”, a déclaré le directeur adjoint de la MHSAA. dit Greg Freeman. « Je pense que cela montre que nous ne discriminons personne. Nous voulons que tous ceux qui veulent sortir et faire partie du jeu et être un officiel. Nous voulons qu’ils sortent et travaillent dur.

“C’est incroyable et c’est écrasant en même temps”, a déclaré Adrienne Barnes, membre de l’équipe, qui entame sa 19e année comme arbitre de sports pour les jeunes et les écoles secondaires du Mississippi. « C’est la première fois que nous travaillons tous ensemble sur le terrain. Nous nous sommes connus. Nous avons travaillé ensemble dans d’autres sports mais jamais sur le terrain. En règle générale, ils n’ont jamais plus d’une femme sur le terrain.

Des femmes de tout l’État composent l’équipe qui officiera lors du match Murrah-Cleveland Central, dans le cadre de la première semaine de jeu de la Mississippi High School Athletic Association. Les femmes ont travaillé plusieurs mêlées de pré-saison avant le coup d’envoi de vendredi à 19h30.

L’assignateur des officiels de la MHSAA, Curtis Lowe, a déclaré que chaque officiel reviendrait dans son équipage respectif la semaine suivante.

Barnes a déclaré qu’un défi de son fils l’avait amenée à s’impliquer dans l’arbitrage.

“Il avait 6 ou 7 ans et je faisais des histoires avec un arbitre sur le terrain”, a-t-elle déclaré. «Il a dit:« Ils ont un travail vraiment difficile. Je parie que tu ne le feras pas.

Barnes a déclaré qu’elle avait commencé à se concentrer sur la formation d’un équipage entièrement féminin l’automne dernier. Des équipes similaires travaillent en Oregon et au Texas.

La MHSAA compte près de 50 femmes qui arbitrent des matchs de football dans des lycées, a déclaré Freeman.

“Ils travaillent tous le vendredi soir”, a déclaré Lowe. « Il suffit de ne pas travailler ensemble et j’ai décidé de leur donner l’opportunité. Sept femmes ensemble.

Barnes a travaillé avec Sarah Thomas, ancienne officielle de la MHSAA et actuelle arbitre de la NFL, qui est devenue la première femme à officier au Super Bowl en 2021.

Barnes espère que le match de vendredi aidera à ouvrir plus de portes aux femmes dans l’arbitrage.

“J’espère que plus de femmes seront invitées au plus grand spectacle. J’espère que davantage de femmes appartenant à des minorités auront des opportunités parce que vous ne nous voyez pas beaucoup, même dans les sports féminins de haut niveau. C’est décevant et c’est un peu solitaire, de ne pas avoir quelqu’un là-bas qui comprend vraiment où vous êtes », a-t-elle déclaré.

Barnes sera rejoint sur le terrain par Sarah Fleming, Sherri Vaughans, Fran Adams, Felicia Davis, Alona Alexander et Dominique Sutton ainsi que les horlogers Phylicia Cotten et Constance Clark et l’équipe de la chaîne Tamika Lipsey, Timika Morris et Charmaine Smith.

The Associated Press