Les arbitres de l’EPL combattent l’audio en direct des discussions VAR

Les arbitres anglais résistent aux appels à diffuser l’audio en direct des discussions lors des révisions VAR. Les lois actuelles empêchent la diffusion en direct des conversations entre les arbitres sur le terrain et les officiels du VAR. Cependant, Mark Bullingham, le directeur général de la Football Association (FA), est disposé à contribuer à modifier ces règles.

En plus d’être l’un des hauts dirigeants de la FA, Bullingham est également directeur de l’International Football Association Board (IFAB). Cette organisation a le pouvoir de changer les lois du sport. Récemment, Bullingham a révélé une décision partagée sur l’opportunité de diffuser ou non la communication des grands appels d’arbitrage. Selon l’exécutif, ceux qui travaillent dans les coulisses souhaitent que l’audio en direct soit public. Néanmoins, les arbitres hésitent à accepter cette décision.

Directeur de la FA : « La transparence est une très bonne chose »

« En général, il y a une division dans la salle à ce sujet, et bien souvent, cela se produit entre les responsables marketing et commerciaux et les arbitres », a déclaré Bullingham. « Notre point de vue, du point de vue marketing et commercial, serait normalement que la transparence est une très bonne chose et nous voulons que les fans vivent une expérience maximale. »

«Mon point de vue personnel est que je pense [live audio] Cela restera une question au fil du temps, car une plus grande transparence montre à quel point le travail de l’arbitre est difficile, et cela a fonctionné dans d’autres sports.»

Les arbitres sont « nerveux » quant à la décision de

S’il est favorable à l’introduction des conversations audio en direct, Bullingham comprend également les hésitations des arbitres. « Il y a une nervosité compréhensible de la part des autres car le travail de l’arbitre est déjà assez dur comme il l’est », a poursuivi l’exécutif. « Dans un tournoi, vous avez des arbitres qui parlent plusieurs langues, donc ce n’est pas aussi simple que certains pourraient le suggérer. »

«Je pense donc que nous faisons un pas dans la bonne direction en annonçant la décision et en expliquant pourquoi elle a été prise. Voyons si cela mène à une nouvelle progression.

Corners et coups francs pour obtenir une révision du VAR dans un avenir proche

Le VAR est un sujet controversé parmi les fans de football depuis son introduction. Cependant, la débâcle lors d’un match entre Liverpool et Tottenham Hotspur a été la plus grosse erreur des arbitres anglais de mémoire récente.

Bullingham a également annoncé que l’IFAB pourrait bientôt augmenter l’utilisation du VAR. Cela signifie que les arbitres de la Premier League pourraient bientôt être en mesure de revoir les décisions concernant les corners et les coups francs. Les lois actuelles empêchent les responsables de réexaminer ces scénarios.

PHOTO : IMAGO / Images d’actualité