Les arbitres de la Ligue des champions doivent punir les “actes de simulation”

Les arbitres de la Ligue des champions doivent être plus durs avec les joueurs qui exagèrent les contacts en essayant d’envoyer un carton jaune à un adversaire, a déclaré l’UEFA vendredi.

L’UEFA veut punir les tentatives de “duper” les arbitres par des “actes de simulation ou en réagissant de manière excessive aux fautes de contact légères” lorsque les groupes de la compétition interclubs européenne commenceront la semaine prochaine.

“Cela représente une conduite injuste des joueurs envers leurs collègues – un mauvais exemple de comportement irrespectueux”, a déclaré le directeur de l’arbitrage de l’UEFA, Roberto Rosetti, dans un communiqué.

Les officiels de match ont été invités à être intelligents et à montrer une “sensation du bout des doigts” lors de la gestion des matchs internationaux en Europe cette saison.

“Il est crucial que les arbitres soient capables de lire le jeu et de comprendre l’esprit de jeu dans ces situations”, a déclaré Rosetti, un Italien qui a arbitré la finale du Championnat d’Europe 2008 et les matchs de la Coupe du monde en 2006 et 2010.

L’UEFA souhaite également que les arbitres sévissent contre les joueurs qui harcèlent les officiels de match pour influencer les décisions et les confrontations de masse impliquant des joueurs et des entraîneurs.

“Nous sommes déterminés à protéger l’image du football”, a déclaré Rosetti, “et nous considérons que certains types de comportement sur le terrain et sur les bancs sont inacceptables.”

L’UEFA a informé ses officiels de match internationaux avant une saison qui comprendra des matchs de l’équipe nationale dans la Ligue des Nations ce mois-ci et des matchs de qualification pour l’Euro 2024 l’année prochaine.

“Nous voulons que nos officiels restent humbles, gardent les pieds sur terre, travaillent dur, soient disciplinés, se concentrent sur les objectifs, soient forts et respectueux”, a déclaré Rosetti.

Dans les matchs de la Ligue des champions, les arbitres seront désormais aidés par la technologie de hors-jeu semi-automatisée qui juge les appels serrés à l’aide de plusieurs caméras qui suivent les membres des joueurs.

Le système sera également utilisé par la FIFA lors de la Coupe du monde au Qatar cette année.