Les arbitres de la Coupe du monde féminine pour clarifier les appels VAR aux foules

Les décisions importantes des arbitres assistants vidéo (VAR) seront expliquées au micro lors de la prochaine Coupe du monde féminine. Sources à ESPN affirment que la FIFA a pris la décision d’aider les fans à mieux comprendre les décisions importantes. Cela inclut à la fois les fans à l’intérieur du stade, ainsi que ceux qui regardent la télévision à la maison.

L’International Football Association Board (IFAB) avait précédemment révélé qu’il commencerait à faire ces annonces lors des tournois. Cela a commencé à se produire lors de la dernière Coupe du Monde des Clubs de la FIFA et de la Coupe du Monde U20. Après avoir connu le succès lors de ces compétitions, l’instance dirigeante du sport utilisera désormais le processus VAR lors de la Coupe du monde féminine.

Le chef des arbitres de la FIFA cite l’inspiration de la NFL sur VAR lors de la Coupe du monde féminine

« Nous avons décidé d’avoir ce procès parce que nous avons reçu des demandes pour rendre la décision prise par l’arbitre après une intervention VAR plus compréhensible pour toutes les parties prenantes du football, à savoir les spectateurs au stade, ou devant la télévision », Pierluigi Collina, président de la commission des arbitres de la FIFA, a déclaré en février.

Collina a également fait référence à la Ligue nationale de football ici aux États-Unis. La NFL a introduit l’idée d’arbitres expliquant les décisions sur le microphone il y a des décennies. Ces officiels de jeu aident à clarifier les appels importants afin qu’il n’y ait pas de confusion pour les spectateurs qui regardent. Les fans de la NFL auraient désormais de plus en plus de mal à suivre un match sans ces explications des arbitres.

Les capitaines porteront des brassards spécialisés lors du tournoi

En plus de procéder à l’ajustement notable de l’arbitrage, la FIFA a officiellement adressé les brassards de capitaine. Il y a eu une discussion apparemment constante entre les équipes et l’instance dirigeante concernant ces brassards. La FIFA a interdit les brassards arc-en-ciel signifiant la diversité et le respect lors des grands tournois. La FIFA a plutôt opté pour d’autres alternatives malgré les affirmations selon lesquelles elle les autoriserait à la Coupe du monde féminine.

L’instance dirigeante permettra aux capitaines d’équipe de la compétition à venir de choisir entre huit brassards spécialisés différents. Ces brassards présentent des clins d’œil à des causes sociales distinctes. Cela comprend l’inclusion, l’égalité, la lutte contre la violence et l’élimination de la faim, entre autres. La Coupe du monde féminine 2023 débutera le 20 juillet, l’Australie et la Nouvelle-Zélande accueillant la compétition.

PHOTO : IMAGO / ANP