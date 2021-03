Ole Gunnar Solskjaer a déclaré que Manchester United recevait moins de pénalités en raison de l’influence des arbitres par des managers rivaux.

United a été tenu à un match nul 0-0 par Chelsea à Stamford Bridge après que l’arbitre Stuart Attwell ait choisi de ne pas donner aux visiteurs une pénalité de 14e minute à la suite d’un incident de handball impliquant Callum Hudson-Odoi qu’il a été invité à regarder sur le moniteur de terrain.

L’ancien patron de Chelsea, Frank Lampard, et le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, avaient déjà mis en doute le nombre de coups de pied attribués à United.

Klopp a affirmé que United « avait eu plus de pénalités en deux ans que moi en cinq ans et demi à Anfield ».

United a eu huit pénalités cette saison, deux de plus que Liverpool, mais Solskjaer a déclaré que ces commentaires avaient eu un impact négatif sur son équipe.

« Ils pensaient probablement que son [Hudson-Odoi’s] la main était dans une position très naturelle quand il a lancé le ballon », a déclaré Solskjaer.

« C’est parti maintenant. Nous aurions dû avoir une pénalité et c’est clair. Je suis un peu préoccupé par le fait que nous n’obtenons pas ces pénalités après les bruits qui ont été faits il y a un mois ou deux au sujet de nos pénalités. des managers influençant les arbitres, ce qu’ils ne devraient pas faire.

« C’est juste la nature de nous en tant que managers n’est-ce pas, que tout ce qui va contre vous, vous voulez probablement le souligner. Si quelque chose se passe pour d’autres équipes, vous voudriez probablement essayer d’arrêter cela. Mais je fais confiance aux arbitres. ne pas en être influencé.

« J’ai été très surpris par la décision d’aujourd’hui quand j’ai regardé la vidéo. En direct, je ne pensais pas que c’était une pénalité donc je peux comprendre pourquoi il ne l’a pas donné tout de suite, mais quand vous regardez la vidéo, c’est pas une position très naturelle pour y mettre la main. «

Attwell a décidé que Hudson-Odoi n’avait pas bougé vers le ballon avec sa main, mais le défenseur Luke Shaw a ajouté que les officiels étaient également préoccupés par la réaction.

« Je ne sais pas. Au moment où j’ai vu un handball. Je ne savais pas si c’était Mason Greenwood ou Callum Hudson-Odoi. J’ai juste continué. Je ne savais même pas qu’il y avait un contrôle VAR. « Je ne sais pas pourquoi ils l’ont arrêté. Si c’était une pénalité … mais s’ils ne pensaient pas que c’était une pénalité, je ne sais pas pourquoi ils ont dû arrêter », a déclaré Shaw à Sky Sports après le match.

« L’arbitre a même dit [Harry Maguire], Je l’ai entendu dire: «Si je dis que c’est une sanction, ça va faire beaucoup parler de ça par la suite». Donc je ne sais pas ce qui s’est passé là-bas.

« [Maguire] ont dit qu’on leur avait dit que c’était une sanction. On leur a dit que c’était une sanction par VAR alors … Je ne suis pas sûr. Je ne comprends pas. S’il s’arrête, vous pensez qu’il va donner une pénalité. On avait le ballon, on attaquait donc c’est déroutant avec ce VAR.

« Si ça ne va pas être une pénalité, ils pourraient tout aussi bien continuer le jeu et ne pas arrêter le déroulement du jeu. C’était un autre, ce regard, je ne vais pas me plaindre parce que je ne pense pas. l’une ou l’autre des équipes en a fait assez pour gagner.

United a déclaré plus tard que Shaw avait mal entendu les commentaires de Maguire sur l’arbitre.

Le manager de Chelsea, Thomas Tuchel, a minimisé l’incident.

« J’ai été surpris et je suis toujours surpris car je n’ai pas vu en direct d’où devait venir la pénalité et quand nous avons vérifié les photos que nous avons sur le banc depuis notre iPad, je n’ai pas pu voir d’incident qui devrait être qualifié pour une pénalité. » il a dit.

« Peut-être que je dois le revoir. Jusqu’à présent, je ne sais pas pourquoi cela devrait être une pénalité. »