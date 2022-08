Les araignées volent dans les airs vers un futur inconnu – Shaw Local

Quand je me suis assis pour écrire la chronique de cette semaine, la dernière chose que je voulais faire était de faire référence à une chanson. Après avoir inclus des mentions musicales deux semaines de suite et avoir été accusé de planter des « vers d’oreille » – des airs accrocheurs qui se répètent dans la tête encore et encore – utiliser la musique pour introduire un sujet sur la nature était la seule chose que j’espérais éviter.

Et puis c’est arrivé. Je suis entré dans une toile d’araignée et j’ai eu une rencontre avec la cinquième dimension.

Eh bien, pour être plus précis, un brin de soie d’araignée a soufflé sur mon visage, et quelques instants plus tard, j’écoutais “Up, Up and Away” – le tube de 1967 du groupe pop The 5th Dimension.

Ce qui relie ces deux éléments extrêmement divergents est un phénomène appelé montgolfière, par lequel certains types d’arthropodes prennent l’air sur des brins de soie fine. Alors que des acariens, des chenilles de mites et des araignées adultes ont été observés flottant par de tels moyens, nous allons aujourd’hui nous concentrer sur les aérostiers les plus courants de l’été : les bébés araignées, également appelées araignées ou écharpes.

Les araignées, quand on y pense, arrivent dans ce monde avec des dizaines, voire des centaines de frappes contre elles. A la sortie de leur œuf, chacun est confronté au besoin de se nourrir. Mais quelle est leur source de nourriture la plus immédiate ? L’un l’autre! Certains succombent immédiatement à leurs frères et sœurs plus grands et plus forts. Mais d’autres, confrontés à la perspective du combat ou de la fuite, s’envolent simplement sur des brins de soie produits par leurs filières.

La soie d’araignée est un matériau incroyablement solide pour son épaisseur et son poids. Nous le connaissons tous, ayant vu des toiles autour de nos maisons, cours et parcs. Mais saviez-vous que ces fibres protéiques ont la même résistance, par unité de mesure, que l’acier ?

De plus, les araignées ont la capacité de créer différents types de soie, selon l’utilisation. Certains types de soie sont fabriqués pour produire des toiles, certains enveloppent des sacs d’œufs et d’autres encore sont utilisés pour emballer des proies fraîches. Ensuite, il y a les draglines, qui sont utilisées pour la navigation, la création de sites Web et la montgolfière.

Lorsqu’il est temps de voler – ou, en fait, de naviguer – une araignée monte jusqu’à un point élevé et adopte une posture caractéristique : elle se tient sur la pointe des pieds (ou dirons-nous sur la pointe des griffes ?) et lève son abdomen dans les airs. Ses filières, situées au bout de cet abdomen, se déchaînent avec une gerbe de soie et de la fronde partent chercher son destin.

Je me souviens qu’il y a plusieurs années, dans mon ancienne vie de rédacteur en chef de magazine, j’étais assis dans la salle Signature au 95e étage de l’immeuble John Hancock. J’ai eu la chance d’y manger aux frais de l’éditeur, et encore plus chanceux d’avoir une place près d’une fenêtre. Mais pendant que mes compagnons de repas chuchotaient et hurlaient au-dessus de la ligne d’horizon de Chicago, je regardais, allez comprendre, les araignées.

J’en ai repéré plusieurs dans des toiles tendues entre les cadres de fenêtres et les poutres ; là, malgré le vent, qui était important, chaque arachnide étonnant tenait bon, réparait ses toiles, capturait des proies et accomplissait d’autres corvées d’araignées – 95 étages ou plus de 1 000 pieds dans les airs !

Les araignées Hancock avaient toutes des abdomens dodus et semblaient bien se débrouiller dans leurs maisons très hautes. Mais ils étaient les plus chanceux.

Les araignées en montgolfière jettent littéralement la prudence au vent. Leurs chances d’atterrir en toute sécurité, dans un espace avec de nombreuses proies et peu de prédateurs, sont à peu près aussi minces que les brins auxquels ils ont attaché leur fortune. Sans contrôle de sa destination, une araignée aéroportée peut se déplacer de quelques mètres ou de centaines de kilomètres en fonction de la vitesse du vent et des obstacles et points d’atterrissage qu’elle rencontre. Il pourrait se poser dans un champ rempli d’insectes délectables de la taille d’une bouchée ou dans la gueule d’un oiseau attrapeur de mouches.

De nouvelles recherches montrent qu’il y a probablement encore plus dans l’histoire des araignées comme ballons. Des expériences récentes ont montré que les araignées utilisent leurs sens d’araignée pour détecter non seulement le vent, mais aussi les champs électriques naturels. Il a été démontré que ces forces fournissent l’ascenseur dont une petite araignée a besoin pour quitter son espace natal et commencer à se frayer un chemin dans le monde.

Il ne fait aucun doute que nous sommes en pleine saison de montgolfière. Outre la soie sur mon visage l’autre jour, j’ai vu des mèches de soie enfilées sur ma terrasse, ma cour et le porche du siège mondial de Good Natured.

Si vous regardez autour de vous, vous remarquerez la même chose : des fils fins qui scintillent lorsque la lumière du soleil frappe juste. Chacun a été créé par une jeune araignée se lançant dans un voyage sauvage et potentiellement périlleux, montant, montant et s’éloignant dans un ballon vraiment magnifique.