Les araignées sauteuses semblent éprouver un sommeil de type REM, pourraient même rêver

Les araignées sauteuses sont sans doute les plus mignonnes des arachnides. Comme si elles n’étaient pas déjà assez charmantes, une équipe de scientifiques a observé un état de sommeil paradoxal chez les araignées, ce qui conduit à la possibilité qu’elles rêvent. Il est encore tôt dans la recherche sur ce qui se passe avec les araignées, mais les premiers résultats sont fascinants.

Écologiste Daniela Rössler de l’Université de Constance et de l’Institut Max Planck du comportement animal en Allemagne est l’auteur principal d’un rapport sur les araignées sauteuses publié dans la revue PNAS cette semaine. Roessler s’est rendu sur Twitter pour livrer un aperçu des conclusions de l’étude.

Roessler a partagé des séquences vidéo d’araignées sauteuses dans le fil Twitter. “Des phases régulières d’enroulement des jambes et de contractions dans ce qui semblait être des mouvements incontrôlés. Nous rappelant beaucoup de chiens ou de chats endormis, nous avons demandé : pourrait-il s’agir d’un sommeil paradoxal ?” le chercheur a tweeté.

Les humains et certains autres animaux font l’expérience sommeil à mouvements oculaires rapides (REM), un état associé au rêve. Vous avez peut-être vu cela en action avec les yeux de votre chien ou de votre chat sous les paupières fermées et les jambes ou les pieds secoués comme s’il poursuivait quelque chose.

Les araignées ne bougent pas leurs yeux comme les humains, mais elles bougent leurs rétines. Heureusement pour les scientifiques, les jeunes araignées sauteuses sont transparentes. L’équipe a donc suivi les mouvements rétiniens des araignées alors que les arachnides se suspendaient par des fils de soie pour se reposer la nuit. L’équipe a capturé des heures et des heures de vidéo et a observé les araignées avec leurs pattes recourbées et des contractions tandis que leurs rétines bougeaient – une combinaison qui suggérait un état de sommeil paradoxal.

Le rapport indique que les épisodes de mouvements rétiniens étaient cohérents, avec des durées et des intervalles réguliers qui augmentaient au cours de la nuit.

Les scientifiques ne sont pas prêts à déclarer que les araignées sauteuses rêvent, mais Roessler a appelé la possibilité « exaltante ». “Nous devons examiner de plus près comment le sommeil paradoxal universel et les comportements de type REM pourraient être à travers le règne animal”, Roessler a tweeté. “Il y a probablement beaucoup de choses que nous pouvons apprendre de cela, car même chez les humains, le sommeil paradoxal reste un grand mystère.”