Les araignées nouvellement découvertes reçoivent des noms inspirés de Star Trek

Des scientifiques brésiliens ont découvert de nouvelles espèces d’araignées qui, espérons-le, vivront longtemps et prospérer. Des chercheurs du Musée Emilio Goeldi Paraense ont identifié les trois nouvelles espèces et leur ont donné le nom de personnages emblématiques de Star Trek.

Les chercheurs publié leurs conclusions dans le European Journal of Taxonomy plus tôt ce mois-ci. Les araignées portent bien leur nom en l’honneur de Kirk, Spock et McCoy et ont été trouvées dans toute l’Amérique latine :R. Kirk a été trouvé au Costa Rica, R. spock a été trouvé à Campeche, au Mexique, et R. mccoy a été trouvé à Big California Sur, au Mexique. Les co-auteurs Alexander Sánchez-Ruiz et Alexandre B. Bonaldo ont identifié des spécimens mâles et femelles de R. Kirk tout en observant seulement les femmes R. spock et mâle R. mccoy. Les chercheurs se sont inspirés de Star Trek après avoir remarqué à quel point l’anatomie des arachnides ressemblait à celle des vaisseaux spatiaux vus dans la série.

« Ils ressemblent un peu aux vaisseaux spatiaux de Star Trek », Bonaldo dit au New York Times dans une interview. « Les arachnologues ont une longue tradition de donner des noms scientifiques intéressants à de nouveaux genres et espèces, car la plupart d’entre nous pensent que c’est une excellente occasion de reconnaître les gens ou d’établir des parallèles avec la culture pop et les coutumes locales. »

Les araignées appartiennent au genre Roddenberryus, qui doit son nom au scénariste Gene Roddenberry, le cerveau derrière le Star Trek séries télévisées. Roddenberryus est un nouveau genre établi par Sánchez-Ruiz et Bonaldo, qui comprend les trois araignées inspirées de Star Trek ainsi que deux espèces supplémentaires connues sous le nom de R. sargi du Guatemala et du R. pelegrina de Cuba. Ces deux espèces étaient auparavant placées dans le Caponine genre.

Les scientifiques ont une longue tradition de nommer de nouvelles espèces d’après des personnages et des personnes célèbres. En avril 2022, des chercheurs ont nommé un espèce nouvellement identifiée de mille-pattes d’après l’auteur-compositeur-interprète américain Taylor Swift, appelant le spécimen Nannaria rapide. Harrison Ford, célèbre pour Indiana Jones, a également été honoré le don d’avoir une espèce de serpent nommé d’après lui. Tachyménoïdes Harrisonfordi a été découvert dans le parc national d’Otishi au Pérou.