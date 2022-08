Les araignées dorment-elles ? Une étude suggère qu’ils peuvent somnoler comme les humains

C’est une question qui tient certains scientifiques éveillés la nuit : les araignées dorment-elles ?

Daniela Roessler et ses collègues ont entraîné des caméras sur des bébés araignées sauteuses la nuit pour le savoir. Les images montraient des schémas qui ressemblaient beaucoup à des cycles de sommeil : les pattes des araignées se contractaient et des parties de leurs yeux clignotaient.

Les chercheurs ont décrit ce schéma comme un « état de sommeil paradoxal ». Chez l’homme, le REM, ou mouvement oculaire rapide, est une phase active du sommeil lorsque des parties du cerveau s’allument avec l’activité et est étroitement liée au rêve.

Il a été démontré que d’autres animaux, y compris certains oiseaux et mammifères, connaissent le sommeil paradoxal. Mais des créatures comme l’araignée sauteuse n’ont pas reçu autant d’attention, donc on ne savait pas si elles avaient le même type de sommeil, a déclaré Roessler, biologiste de l’évolution à l’Université de Constance en Allemagne.

Leurs conclusions ont été publiées lundi dans la revue Actes de l’Académie nationale des sciences.

Roessler et son équipe ont creusé la question du sommeil après avoir découvert les araignées suspendues la nuit à des fils de soie dans leurs conteneurs de laboratoire. Elle avait récemment ramassé des araignées sauteuses à étudier, une espèce commune avec un corps brun poilu et quatre paires de grands yeux.

“C’était simplement la chose la plus inhabituelle que j’aie jamais vue”, a déclaré Roessler à propos des araignées suspendues.

La recherche a montré que les mouvements nocturnes des araignées ressemblaient beaucoup au REM chez d’autres espèces, a-t-elle déclaré, comme des chiens ou des chats qui tremblaient pendant leur sommeil. Et ils se sont produits dans des cycles réguliers, similaires aux habitudes de sommeil chez les humains.

De nombreuses espèces similaires aux araignées n’ont en fait pas d’yeux mobiles, ce qui rend difficile la comparaison de leurs cycles de sommeil, a expliqué le co-auteur de l’étude, Paul Shamble, biologiste de l’évolution à l’Université de Harvard.

Mais ces araignées sauteuses sont des prédateurs qui bougent leurs rétines pour changer de regard pendant qu’elles chassent, a déclaré Shamble. De plus, les jeunes araignées ont une couche externe transparente qui donne une fenêtre claire sur leur corps.

“Parfois, en tant que biologiste, vous avez vraiment, vraiment de la chance”, a déclaré Shamble.

Les chercheurs doivent encore déterminer si les araignées dorment techniquement pendant qu’elles sont dans ces états de repos, a déclaré Roessler. Cela inclut de tester s’ils réagissent plus lentement – ​​ou pas du tout – aux déclencheurs qui les déclencheraient normalement.

Les créatures comme l’araignée sauteuse sont très éloignées des humains sur l’arbre de l’évolution. Jerry Siegel, un chercheur sur le sommeil qui n’a pas participé à l’étude, a déclaré qu’il doutait que les araignées puissent vraiment ressentir le sommeil paradoxal.

“Il peut y avoir des animaux qui ont une activité dans des états calmes”, a déclaré Siegel, du Centre de recherche sur le sommeil de l’UCLA. « Mais sont-ils en sommeil paradoxal ? Il est difficile d’imaginer qu’ils pourraient être la même chose.

Mais Barrett Klein, un entomologiste à l’Université du Wisconsin-La Crosse qui n’était pas non plus impliqué dans l’étude, a déclaré qu’il était excitant de trouver des signes de type REM chez un parent aussi éloigné. De nombreuses questions demeurent quant à l’étendue du sommeil paradoxal et à quoi il pourrait servir pour les espèces, a-t-il déclaré.

Le sommeil paradoxal est “encore une boîte noire”, a déclaré Klein.

Maddie Burakoff, Associated Press

