Parmi les centaines d’espèces d’araignées qui ont été trouvées au Royaume-Uni, seules 12 environ ont déjà mordu quelqu’un.

Mais est-ce que les araignées domestiques mordent, et quels sont les symptômes si vous avez la malchance de vous pincer ?

Les araignées domestiques du Royaume-Uni mordent-elles ?

Toutes les araignées peuvent mordre – c’est ainsi que la plupart maîtrisent et tuent leurs proies – mais seul un petit nombre a des crocs suffisamment solides pour percer la peau humaine.

Les piqûres d’araignées sont assez rares, il n’y a donc généralement pas lieu de s’inquiéter si vous voyez des araignées dans votre maison.

Sur les 650 espèces d’araignées trouvées au Royaume-Uni, seules 12 espèces environ ont été enregistrées comme étant capables de nous mordre et ce sont des araignées plus grosses.

Les symptômes ont généralement été décrits comme une douleur et un gonflement localisés.

Dans les rares cas de symptômes plus aigus que ceux-ci, un avis médical doit être pris.

Si vous ramassez une araignée, comme pour toute créature vivante, vous devez vous rappeler qu’elle est délicate et la manipuler avec soin et respect.

Quelle est la morsure d’araignée la plus meurtrière au monde ?

Il existe des rapports contradictoires sur ce qui est la morsure la plus meurtrière au monde.

Le livre Guinness des records du monde a précédemment désigné l’araignée errante brésilienne comme la plus venimeuse au monde.

Un anti-venin puissant prévient la mort dans la plupart des cas.

Selon l’ouvrage de référence, l’araignée la plus meurtrière est désormais l’araignée en entonnoir mâle de Sydney Atrax robustus.

Un arachnologue australien dit qu’une morsure d’une araignée en forme d’entonnoir peut tuer un homme en quelques minutes.

Le venin de l’araignée est apparemment rempli d’au moins 40 protéines toxiques différentes, qui peuvent surcharger le système nerveux du corps.

“Avec une morsure de toile en entonnoir sur le torse, vous êtes mort”, a déclaré le Dr Robert Raven du Queensland Museum au Guardian en 2014.

“Aucune autre araignée ne peut prétendre à cette réputation.”

Quelqu’un au Royaume-Uni est-il mort d’une morsure d’araignée ?

En 2014, il a été signalé qu’une femme âgée du Hampshire était peut-être la première personne connue au Royaume-Uni à être décédée des suites d’une morsure d’araignée.

L’arachnide a mordu Pat Gough-Irwin, 60 ans, sur le bout de son doigt chez elle à Aldershot quelques jours avant sa mort, a rapporté l’Independent à l’époque.

Les médecins ont finalement examiné le lien entre sa mort et la morsure d’araignée, mais cela s’est finalement avéré peu concluant.

Cependant, rien qu’en 2021, il y a eu un certain nombre de blessures graves causées par des araignées venimeuses – comme la fausse veuve.

Une femme a failli perdre sa main, tandis qu’un autre homme s’est retrouvé avec un trou béant dans la jambe après une morsure.

Les effets d’une morsure d’araignée veuve Crédit : Kennedy News

À quoi ressemblent les piqûres d’araignées ?

Les piqûres d’araignées varient énormément selon l’espèce responsable de l’acte.

Heureusement, d’une manière générale, pour la plupart des piqûres, vous ne pourrez pas dire immédiatement qu’il s’agit d’une araignée, et cela pourrait être confondu avec des punaises de lit, des moustiques ou toute autre petite créature.

Cependant, si vous êtes mordu par une fausse veuve par exemple, vous pourriez avoir un petit trou ou la piqûre elle-même peut également être visible.

Quels sont les symptômes d’une morsure d’araignée ?

S’il s’agit d’une morsure d’araignée, la masse peut être entourée d’une zone enflammée, rouge et enflée qui peut être remplie de liquide.

Certaines personnes ont des réactions indésirables aux piqûres, avec d’énormes masses enflées et suintantes, et les piqûres de certaines personnes peuvent être infectées, prenant à nouveau toutes sortes de couleurs et de tailles par la suite.

Bien sûr, tout signe de réaction ou d’infection doit être examiné immédiatement par un médecin.

Selon le site Web du NHS, la plupart des morsures et des piqûres ne sont pas graves et s’amélioreront en quelques heures ou quelques jours.

Cependant, à l’occasion, cela peut “s’infecter, provoquer une réaction allergique grave (anaphylaxie) ou propager des maladies graves telles que la maladie de Lyme et le paludisme”.

Vous pouvez en savoir plus sur le traitement des piqûres et piqûres d’insectes ici.

Contactez votre médecin généraliste ou appelez le NHS 111 pour obtenir des conseils si :

Vos symptômes ne commencent pas à s’améliorer en quelques jours ou s’aggravent

Vous craignez une morsure ou une piqûre

Vous avez été piqué ou mordu à la bouche ou à la gorge, ou près des yeux

Une grande zone (environ 10 cm ou plus de peau) autour de la morsure devient rouge et enflée

Vous avez des symptômes d’infection de la plaie, comme du pus ou une augmentation de la douleur, de la rougeur ou de l’enflure

Vous avez des symptômes d’une infection plus répandue, comme une température élevée, des ganglions enflés et d’autres symptômes pseudo-grippaux

Composez le 999 et demandez une ambulance immédiatement si vous ou quelqu’un d’autre présentez des symptômes de réaction grave, notamment :