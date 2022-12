Les Arabes célèbrent alors que le Maroc devient le premier pays arabophone à atteindre les quarts de finale de la Coupe du monde

Les Marocains célébrant follement la victoire historique de leur équipe en Coupe du monde face à l’Espagne mardi ont été rejoints par des habitants du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord ravis de ce qu’ils considéraient comme une victoire pour l’ensemble du monde arabe.

Les Arabes de Bagdad à Tunis ont applaudi lorsque le Maroc est devenu le premier pays arabophone à atteindre les quarts de finale de la Coupe du monde au Qatar, la première à se tenir dans un pays arabe.

À Rabat, où les supporters avaient rempli les cafés pendant des heures pour regarder le match, les gens ont bloqué les routes du centre-ville menant à une place où les supporters avaient fait la fête après les précédentes victoires marocaines, des drapeaux flottant à leurs fenêtres et des klaxons furieux.

“C’est la première fois que j’ai ce sentiment !”, a déclaré Fahd Belbachir, en route vers le centre-ville. “Nous sommes si fiers.”

Les dirigeants du monde arabe ont fait l’éloge du côté marocain.

« Félicitations aux lions de l’Atlas, vous nous avez ravis. Wow Maroc, tu l’as encore fait !”, a écrit la reine Rania de Jordanie sur Twitter.

A Rabat, Brahim Ait Belkhit a déclaré que l’humeur spontanée de joie était si grande qu’il avait rafistolé une querelle avec quelqu’un qu’il avait évité pendant des années et qu’il avait ensuite vu dans la rue. “Cela nous a fait oublier notre vieille querelle”, a-t-il déclaré.

Les acclamations se sont également élevées à Tunis, Beyrouth, Bagdad, Ramallah et d’autres villes alors que les Arabes se réjouissaient de la victoire largement inattendue sur l’Espagne très appréciée. Cela faisait écho à la fierté panarabe qui a fait surface lors de plusieurs performances mémorables des équipes arabes lors de la Coupe du monde au Qatar – un contraste avec les différends politiques qui ont longtemps divisé les États arabes.

À l’extérieur du stade de Doha, où les supporters marocains semblaient largement plus nombreux que les Espagnols avec plus de 44 000 personnes présentes, les femmes ont élevé la voix en hurlant et les hommes ont frappé des tambours lors d’une soirée dansante spontanée.

Des centaines de supporters marocains s’étaient rendus au Qatar pour le match, rejoignant le grand nombre de Marocains résidents, et il y avait eu des échauffourées car les personnes sans billet n’avaient pas pu entrer dans le stade.

“J’ai grandi en regardant les grandes équipes espagnoles de Barcelone et de Madrid. Donc, battre un pays immense comme l’Espagne est une énorme victoire pour le Maroc”, a déclaré le Marocain Taha Lahrougui, 23 ans, qui vit à Doha.

La victoire sur l’Espagne, qui régnait sur des pans entiers du Maroc à l’époque coloniale et où de nombreux Marocains vivent aujourd’hui, a peut-être été particulièrement douce. Les fans ont envahi le quartier barcelonais du Raval, agitant des drapeaux marocains, applaudissant et allumant des fusées éclairantes. Le tireur de penalty vainqueur, Achraf Hakimi, est lui-même né à Madrid.

Ahmed Inoubli, mi-tunisien, mi-algérien, vivant à Doha et marié à une marocaine a dit “rien n’est impossible” à la Coupe du monde.

« Nous avons une équipe arabe. Regardez ces ventilateurs. Pensez-vous qu’ils sont tous marocains ? Non, juste des Arabes”, a-t-il dit en désignant la foule immense et joyeuse.

VICTOIRE ARABE ET AFRICAINE

L’émir Tamim du Qatar a regardé le match dans le stade, levant le pouce et tenant le drapeau marocain, et les félicitations pour l’équipe gagnante ont rapidement afflué des dirigeants arabes.

Le religieux chiite irakien Moqtada al-Sadr, le dirigeant de Dubaï, le cheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum, le Premier ministre libanais Najib Mikati et le Premier ministre libyen Abdulhamid al-Dbeibah ont tous félicité l’équipe marocaine.

“C’est une victoire pour tous les Arabes, pas seulement pour le Maroc et la joie est d’autant plus grande qu’elle a été réalisée sur le sol arabe”, a déclaré Hazem al Fayez, un Jordanien qui klaxonnait sa voiture dans le centre d’Amman avec des amis.

“Aujourd’hui, le Maroc a accordé la victoire à tous les Arabes”, a déclaré Hassan Salim, un Palestinien qui regardait le match dans la ville cisjordanienne de Ramallah.

“Je pense que c’est une grande victoire dont la jeunesse du monde arabe et surtout la jeunesse marocaine ont grand besoin”, a déclaré Ralph Beydoun, 31 ans, à Beyrouth.

Dans un café de Tunis, les supporters ont applaudi et chanté à la fin du match. “C’est une victoire historique et le Maroc honore tous les Arabes et Africains”, a déclaré Nourredine Sassi, qui regardait avec des amis.

Le Maroc est également la dernière équipe africaine restante dans le tournoi et seulement la quatrième à atteindre les quarts de finale après le Cameroun en 1990, le Nigeria en 1994 et le Ghana en 2012.

Au cours des dernières décennies, le Maroc a plus pleinement embrassé son identité africaine et amazighe, ainsi qu’arabe, et la victoire a également été applaudie ailleurs sur le continent.

Le chef adjoint du conseil au pouvoir du Soudan, Mohamed Hamdan Dagalo, a tweeté “Merci aux lions de l’Atlas”, ajoutant “félicitations aux fans arabes et africains”.

“C’est un rêve devenu réalité. Nous avons gagné – et l’Afrique a gagné avec nous”, a déclaré Lahcen Damolay, un enseignant dans la foule acclamant la victoire de son pays dans le centre de Rabat.

