Les après-midi chauds et secs pourraient affecter vos allergies – WHIO TV 7 et WHIO Radio

DAYTON — Après quelques pluies en début de semaine, la teneur en pollen a augmenté grâce aux après-midi chauds et secs. Actuellement, le pollen des arbres et des graminées se situe dans la catégorie « très élevée », tandis que le pollen des mauvaises herbes reste « élevé ».

Le pollen des moisissures est actuellement nul, mais les principaux responsables du nombre de pollens sont le mûrier, le pin, l’érable et les Poaceae, selon le capteur RAPCA.

Pour que le pollen descende et nous apporte un soulagement temporaire, nous pourrions utiliser la pluie. Souvent, au printemps, lorsque le nombre de pollens diminue brièvement en pluie, il augmente rapidement à nouveau lorsque le temps est revenu. À mesure que les arbres, les fleurs, les graminées et autres plantes continuent de fleurir et de croître rapidement, la quantité de pollen restera élevée pendant un certain temps.

Les chances de pluie sont plus grandes samedi soir et encore mardi et mercredi la semaine prochaine. Entre-temps, les concentrations de pollen resteront probablement élevées au cours de la première semaine de juin.