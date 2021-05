Les applications mobiles à avoir absolument en 2021

Depuis quelques années, les applications mobiles ont connu un succès phénoménal. Elles sont des milliers à voir le jour sur les plateformes telles que Google Play Store ou Apple Store. À l’image des smartphones dernières générations, elles sont de plus en plus sophistiquées et performantes. Ci-après une sélection des meilleures applications mobiles à avoir absolument en 2021.

WeWard, gagnez de l’argent en marchant

Si WeWard devait avoir un slogan, ce serait « Marchez et gagnez ». Plus qu’un podomètre classique, cette application révolutionnaire se distingue sur un point. Plus concrètement, elle vous permet de gagner de l’argent en marchant. Avec les pas que vous aurez effectué dans la journée, vous gagnerez des Wards (₩). Ces derniers pourront être échangés contre des euros ou des cartes cadeaux de plusieurs magasins. Il vous est également possible d’en faire don à des associations.

Pour dynamiser vos journées, relevez les défis quotidiens proposés par l’application. Avec différents bonus à la clé, vous n’en tirerez que des bénéfices. Grâce à WeWard, découvrez la marche autrement. Vos promenades ne seront plus ce qu’elles étaient. De plus, l’application est dotée d’un plan qui recense des musées et des lieux touristiques à découvrir à pied naturellement.

WeWard est aussi une application tout-en-un destinée à la fois aux adeptes de la marche et du shopping. Marchez, soyez en forme, faites vos courses et fructifiez vos gains. Avec son système de cashback, profitez également des offres spéciales dans vos enseignes préférées. WeWard vous tient au courant de tous les bons plans de ses magasins partenaires.

Animal Crossing : le jeu mobile du moment

Un des jeux phares de la célèbre console Nintendo débarque sur votre smartphone. Il s’agit d’Animal Crossing : Pocket Camp. Il vous propose de monter votre camping à votre image. Tentes, feu de camp, camping-car, paysage verdoyant… Ce jeu de simulation en temps réel a tout pour vous plaire.

Faites de votre camping le plus beau et le plus développé du jeu. Rencontrez des créatures uniques, toutes aussi adorables les unes que les autres. Attirez-les dans votre camping pour en faire des résidents permanents. Pour gagner des points, réalisez les quêtes qui vous sont proposées. Plusieurs activités sont par ailleurs disponibles dans le programme (pêche, chasse, etc.). Amusez-vous avec vos amis sur Animal Crossing. Visitez leur camping et comparez vos items.

Vous pouvez également retrouver de nombreuses autres applis mobiles de jeux, notamment celles des casinos en ligne qui vous permettront de vous évader. Sur la plateforme de casino en ligne suisse, vous retrouverez les plus grands classiques de cet univers. Machine à sous, Poker Hold’em, Blackjack… Découvrez le casino autrement de chez vous.

Informez-vous avec Revue de Presse

Se tenir au courant des actualités est primordial. Grand amateur de journal ou simple citoyen, Revue de Presse est l’application qu’il vous faut. Politique, divertissement, technologie, témoignage… Suivez les dernières nouvelles en temps réel. Son principal avantage est qu’elle regroupe la grande majorité des quotidiens d’actualités français.

Revue de Presse est une véritable caverne d’Ali Baba en termes d’informations. Vous pouvez même y retrouver quelques magazines étrangers. Son interface simple et fonctionnelle vous permet d’avoir une vue d’ensemble sur tout son contenu. Disponible en plusieurs langues, cette application d’information se présente comme un moyen efficace d’apprendre une nouvelle langue. Avec Revue de Presse, terminer les fausses nouvelles ! Vous accéderez à plusieurs articles sur le même sujet. Vous pourrez dès lors les comparer.

Blue Mail, pour la gestion de vos mails

Avec Blue Mail, gérez efficacement tous vos courriels électroniques. Compatible avec plusieurs plateformes de messagerie, elle vous permet de regrouper sur une seule interface l’ensemble de vos e-mails. Gmail, Outlook, Yahoo ou Office 365, regroupez tous vos comptes sur une seule application. Dotée d’une puissante ergonomie, sa boîte de réception est capable de stocker et de traiter un grand nombre de courriels.

Pour rendre votre expérience des plus agréables possible, les e-mails sont classés par catégorie. Vous pouvez par ailleurs synchroniser tous vos comptes via Blue Mail. Par ailleurs, vous avez la possibilité de paramétrer les notifications selon vos besoins, et ce, pour chaque compte lié.