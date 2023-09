Les applications « les plus intéressantes » de l’IA résident dans le domaine de la santé, déclare le président du comité

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

La santé est le domaine où se trouvent les opportunités « les plus excitantes » pour l’intelligence artificielle (IA), a déclaré un député, mais c’est aussi un domaine où les risques majeurs de la technologie sont illustrés.

Greg Clark, président du Comité des sciences, de l’innovation et de la technologie (SITC), a déclaré que l’adoption plus large de l’IA dans les soins de santé aurait un « impact positif », mais a exhorté les décideurs politiques à « considérer les risques pour la sécurité ».

Il a déclaré : « Si nous voulons bénéficier de tous les avantages, nous devons anticiper les risques et mettre en place des mesures pour nous en prémunir. »

Dans le NHS, l’IA est actuellement utilisée pour lire les rayons X – tels que les mammographies – aidant les médecins à accélérer la prise de décision et leur donnant plus de temps à consacrer aux patients, ainsi qu’à diagnostiquer plus rapidement les accidents vasculaires cérébraux.

Ailleurs, des chercheurs étudient comment l’IA peut être utilisée pour prédire les dommages à long terme que des maladies telles que le diabète peuvent causer sur le corps d’un patient.

La technologie peut également être utilisée dans la découverte de médicaments, donnant aux chercheurs accès à de grandes quantités de données pour accélérer le processus.

M. Clark a déclaré à l’agence de presse PA : « L’une des choses qui nous ont frappés est la manière dont la médecine devient de plus en plus personnalisée.

« De nombreux médicaments ont échoué aux essais cliniques à large spectre, mais vous pouvez désormais identifier plus précisément à qui ils conviennent le mieux. Ils peuvent ensuite être déployés immédiatement pour contribuer à sauver des vies.





Si l’on peut considérer que l’IA peut avoir la capacité de développer de nouveaux médicaments, elle a également la capacité de développer des toxines. Président du comité Greg Clark

Cela intervient alors que la SITC a publié un rapport intermédiaire sur son enquête sur la gouvernance de l’IA, ouverte en octobre.

Le document décrit 12 risques posés par la technologie et fournit un guide sur la manière dont les politiques devraient être élaborées pour les surmonter.

M. Clark a ajouté : « Si l’on peut considérer que l’IA peut avoir la capacité de développer de nouveaux médicaments, elle a également la capacité de développer des toxines. »

Parmi les risques soulignés par la SITC figurait le potentiel de l’IA à perpétuer des préjugés sociétaux « inacceptables », ainsi que sa capacité à partager des informations personnelles ou à générer du matériel qui « dénature délibérément le comportement, les opinions ou le caractère d’une personne ».

Un débat est également en cours sur la manière dont l’IA accéderait à de vastes ensembles de données, détenus par peu d’organisations, ou sur qui serait responsable si l’IA utilisée par un tiers venait à causer un préjudice.

« De nombreuses recommandations dépendent des données sur lesquelles l’IA est formée », a déclaré M. Clark. « Si vous menez des recherches médicales sur un échantillon particulier ou sur une minorité ethnique, les données sur lesquelles l’IA est formée peuvent signifier que les recommandations sont inexactes. »





Vous devez piloter la réflexion politique en même temps que le développement technologique Président du comité Greg Clark

Il a ajouté qu’aucun risque inclus dans le document n’était une priorité et qu’ils « doivent tous être traités ensemble ».

« Ce n’est pas le cas si vous n’en traitez qu’un seul, ou la moitié d’entre eux, que tout le monde peut se détendre. Par exemple, les préjugés sont pertinents dans les contextes médicaux et autres.

Le gouvernement a soutenu la recherche sur la manière dont l’IA pourrait bénéficier aux cliniciens avec un financement de près de 150 millions de livres sterling, tandis que la directrice générale du NHS England, Amanda Pritchard, a promis en juin que davantage d’utilisations de la technologie étaient « à l’horizon ».

En juillet, l’Institut national de recherche sur la santé et les soins (NIHR) a publié une collection de 10 études sur l’IA pour démontrer où elle pourrait être utilisée à l’avenir.

Les travaux de recherche ont été publiés entre 2020 et 2023 et ont exploré comment l’IA pourrait être utilisée pour détecter les maladies cardiaques via des « stéthoscopes intelligents » ou prédire la progression de maladies telles que la colite ulcéreuse, une maladie intestinale.

Mais la SITC a appelé le gouvernement à faire preuve de davantage d’urgence lorsqu’il s’agit d’élaborer une politique sur la gouvernance de l’IA.





Si le public perd confiance et est effrayé par l’IA, il y aura alors une réaction qui fera obstacle à certains des avantages. Président du comité Greg Clark

« Vous devez piloter la réflexion politique en même temps que le développement technologique », a déclaré M. Clark.

« Si le public perd confiance et est effrayé par l’IA, alors il y aura une réaction qui fera obstacle à certains des avantages. »

Il a ajouté que le Royaume-Uni avait fait cela dans le passé avec le rapport Warnock sur le traitement de la fertilité, publié dans les années 1980, à une époque où la fécondation in vitro (FIV) était un sujet controversé.

M. Clark a déclaré qu’« une approche précoce et rigoureuse » à travers le rapport signifierait que le sujet « ne susciterait pas les controverses et les divisions qu’il connaît dans d’autres pays ».

Il a ajouté : « Vous pouvez inspirer confiance au public dans des domaines controversés. »