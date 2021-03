Selon DownDetector, le traqueur des temps d’arrêt, plusieurs utilisateurs du monde entier ont commencé à faire face à des erreurs avec Gmail vers 16 h 00 IST le 22 mars. D’autres rapports ont commencé à arriver vers 4 h 00 IST plus tôt dans la journée et ont culminé vers 10 h 23 IST. 76% des utilisateurs d’Android Gmail affirment (via DownDetector) qu’ils sont confrontés à des erreurs de connexion. Les autres utilisateurs ne peuvent pas recevoir de messages ni joindre des fichiers. De même, Amazon a commencé à faire face à des erreurs vers 2 heures du matin hier soir et a culminé à 10 h 27 aujourd’hui matin. Yahoo Mail a commencé à rencontrer des problèmes vers 9h30. Les lecteurs doivent noter que DownDetector inclut des données combinées pour l’application pour Android et iOS ainsi que pour le client Web.Par conséquent, il n’est pas clair si les données de temps d’arrêt sont entièrement destinées aux appareils Android.

