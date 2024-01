Les applications européennes de livraison de nourriture commencent à générer des bénéfices

Dans la plupart des secteurs, les entreprises déplorent l’impact de la hausse des taux d’intérêt. Le coût plus élevé du capital fait tourner leurs roues. Ce n’est pas le cas dans la livraison de nourriture en Europe, où les opérateurs ont suspendu les accaparements de terres générateurs de valeur et commencent à gagner du terrain.

Pour la première fois, les trois sociétés de livraison européennes devraient publier un ebitda ajusté positif en 2023. Cette mesure ne tient pas compte de l’impact de la rémunération en actions, qui peut être considérable, mais elle fournit une indication utile sur la façon dont l’activité sous-jacente est performant.

La société britannique Deliveroo estime que ses résultats seront légèrement supérieurs à ses prévisions d’un ebitda ajusté de 60 à 80 millions de livres sterling. Plus tôt dans la semaine, Just Eat avait évoqué un ebitda ajusté supérieur aux prévisions, d’environ 320 millions d’euros. L’allemand Delivery Hero, qui exploite des marques telles que Glovo, Foodora et Foodpanda, s’attend à des marges d’Ebitda ajusté supérieures à 0,5 pour cent.

Il est vrai qu’il s’agit là d’une simple part de profit et qu’il est ajusté en conséquence. Les investisseurs épuisés par des années de flux de trésorerie négatifs sont réticents à accorder beaucoup de crédit au secteur. À l’exception de Deliveroo, dont le solide bilan lui a permis de restituer du cash aux investisseurs, les cours des actions ont stagné.

Pourtant, les entreprises peuvent citer 2023 comme preuve que leur concept fonctionne. Même au milieu d’une baisse du coût de la vie, ils ont réussi à extraire davantage de leurs clients sans les obliger à quitter les applications. La valeur brute des transactions chez Deliveroo a augmenté de 3 % sur un an pour atteindre 7 milliards de livres sterling.

Il y a encore beaucoup à faire, notamment sur les marchés où la livraison de nourriture est moins répandue. La démographie sera utile. Les jeunes d’aujourd’hui, enclins à accoucher, pourraient dépenser davantage à mesure qu’ils grandissent et que leur revenu disponible augmente. Une croissance du volume brut des transactions à un chiffre devrait constituer une hypothèse raisonnable à moyen et long terme, estime Giles Thorne chez Jefferies.

Les marges augmentent avec une pénétration accrue. À mesure que la densité des restaurants et des convives participants dans une petite zone « hyperlocale » augmente, les voyageurs peuvent effectuer des trajets plus courts et même regrouper les livraisons. Les frais généraux centraux sont en grande partie fixes, ce qui signifie que les marges d’exploitation après amortissements et dépréciations devraient passer de négatives à environ 6 pour cent de la valeur des transactions, estime William Woods de Bernstein.

Il s’agit d’un changement attrayant, en particulier pour un secteur qui se négocie à 6,8 fois l’ebitda de 2025, selon les estimations de Capital IQ. Les détaillants alimentaires européens tels que Tesco et Carrefour, avec une fraction du potentiel de croissance, oscillent près de 6 fois. Les plateformes assiégées pourraient encore livrer la marchandise.