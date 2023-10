Les applications de restauration rapide utilisent les données des enfants au Canada : étude

Selon une nouvelle étude, les publicités « implacables » de restauration rapide ciblent les enfants canadiens à l’aide de données recueillies à partir d’applications.

La première étude du genre menée par l’Université d’Ottawa et publiée mardi révèle que la compréhension des données recueillies auprès des enfants sur les applications est limitée.

Selon l’étude, des « failles » en matière de confidentialité ont permis aux agences de marketing de cibler les enfants avec des publicités sur la malbouffe.

« Ce qui est le plus frappant dans ces résultats, c’est à quel point nous savons peu de choses sur les données que ces entreprises alimentaires collectent sur nos enfants et sur ce qu’elles envisagent d’en faire », Monique Potvin Kent, professeure agrégée à l’Université d’Ottawa et auteure principale de l’étude. , a déclaré dans un communiqué.

Cela survient juste au moment où Santé Canada a annoncé qu’il rédigerait de nouveaux règlements pour résoudre ce problème d’ici l’hiver 2024, indique le communiqué. Cela fait suite à une recommandation de juillet de l’Organisation mondiale de la santé selon laquelle les pays du monde entier devraient adopter des règles pour protéger les enfants contre la commercialisation d’aliments et de boissons malsains.

Les chercheurs ont pris les politiques de confidentialité et les conditions de service de 26 applications canadiennes de restauration rapide et de restauration rapide.

Cinq des applications ont été étudiées en profondeur en recrutant des enfants âgés de neuf à 12 ans pour commander de la nourriture, puis en demandant à leurs tuteurs de faire une demande à l’entreprise concernant les données collectées auprès de l’enfant.

Parmi les tuteurs et les enfants qui ont participé (11), moins de la moitié des restaurants (46 %) ont fourni des informations aux parents, « laissant un trou noir » sur les données collectées sur les enfants et sur la manière dont les spécialistes du marketing envisagent de les utiliser.

« Les données sont inestimables pour les spécialistes du marketing qui cherchent à influencer leurs clients avec des publicités ciblées », a déclaré Kent. « Les enfants sont essentiellement des cibles faciles étant donné le temps qu’ils passent en ligne. »

Financée par Cœur + AVC, l’étude souligne la nécessité de plus de règles sur le marketing destiné aux enfants, indique le communiqué de presse.