Les applications de rencontres Tinder, Match, Bumble améliorent votre statut vaccinal contre le COVID-19

WASHINGTON – Ne glissez pas simplement vers la droite. Bientôt, vous pouvez super glisser pour promouvoir les vaccinations.

Les applications de rencontres permettent aux célibataires de trouver plus facilement d’autres personnes vaccinées contre le COVID-19, a annoncé vendredi l’administration Biden dans ce qui pourrait être la première fois que la Maison Blanche promouvait le jumelage numérique.

L’administration affirme que de nouvelles fonctionnalités – y compris des badges et d’autres fonctionnalités premium – lancées au cours des prochaines semaines par Tinder, Hinge, Match, OkCupid, Bumble, BLK et d’autres sites de rencontres aideront le président Joe Biden à atteindre son objectif d’obtenir au moins un tir dans le bras de 70% des adultes d’ici le 4 juillet. Plus de 60% des adultes américains ont eu au moins un coup de feu, selon le gouvernement.

Insignes de vaccins, boosts et « Superswipes »

À compter du 24 mai, les dateurs peuvent ajouter un badge de profil « Je suis vacciné » et figurer dans OkCupid«Vaccinated Stacks», un nouveau système de correspondance qui permet aux utilisateurs de rechercher par statut vaccinal. Les personnes vaccinées recevront également un «Boost» gratuit pour déplacer leur profil vers l’avant de la pile d’un dater.

Les personnes qui sont vaccinées ou prévoient de se faire vacciner reçoivent 14% de matchs en plus sur OKCupid que les personnes qui ne prévoient pas de se faire vacciner, selon une étude de la société.

Au tinder, les utilisateurs vaccinés obtiennent un contenu haut de gamme tel qu’une option «Super Like» pour les aider à se démarquer parmi les correspondances potentielles. Les membres peuvent également ajouter des autocollants «Je suis vacciné» ou «Les vaccins sauvent des vies» à leur profil.

Pour les non-vaccinés, Tinder offrira des informations, y compris où se faire vacciner, par le biais d’un nouveau «Centre de vaccination».

Avec les badges vaccinés, Bumble et Badoo donnera aux utilisateurs vaccinés des crédits pour des fonctionnalités premium telles que Spotlight et Superswipes dans les deux applications.

Chercheurs sur BLK, la plus grande application de rencontres conçue pour les célibataires noirs, bénéficiera d’un « Boost » gratuit pour être l’un des premiers profils vus par des partenaires potentiels lorsqu’ils ajouteront un badge « Vaxified » à leur profil à partir du 1er juin.

Le badge de profil « Vacundao » sur Chispa, la plus grande application de rencontres pour célibataires latinos en anglais et en espagnol, améliorera également le profil d’un utilisateur.

Charnière, Correspondre et Beaucoup de poissons offrent également des incitations qui font la promotion des vaccinés auprès d’autres utilisateurs ou leur donnent des crédits pour un contenu premium.

L’administration de Biden a contacté Tinder

La Maison Blanche a lancé l’idée, en contactant d’abord Tinder, qui avait lancé un programme similaire encourageant les utilisateurs à s’inscrire et à voter.

Le site réfléchissait déjà à ce qu’il pourrait faire pour soutenir les vaccinations, selon l’administration.

L’adhésion immédiate de Tinder s’est rapidement développée pour inclure les autres participants.

La photo du porte-parole de la Maison Blanche, Kevin Munoz, est incluse dans une maquette distribuée pour montrer comment fonctionnent les badges «Je suis vacciné».

Cela a incité Munoz à tweeter cette question de sa mère: « Que faites-vous pour la Maison Blanche? »

Dernières mises à jour du COVID-19:Les États-Unis maintiendront les frontières canadiennes et mexicaines fermées jusqu’au 21 juin

Message à partager:Anthony Anderson était « sur la clôture » pour se faire vacciner

Suite:Carte américaine COVID-19: suivi des cas et des décès