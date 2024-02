Les applications de rencontres sont en déclin, surtout auprès des jeunes

MINNEAPOLIS — L’année dernière, une personne de moins de 30 ans sur cinq a été informée Centre de recherche Pew ils ont trouvé leur conjoint ou partenaire actuel sur une application de rencontres, mais depuis un an, il semble que l’histoire d’amour avec les applications de rencontres diminue, de nombreux célibataires dans la vingtaine aspirant à un autre type de connexion.

Trouver l’amour dans les villes jumelles pourrait hypothétiquement se produire n’importe où.

“Pour trouver un seul promeneur de chien”, a déclaré Julia McClellan, 27 ans. “C’est l’espoir.”

Mais les attentes de McClellan sont fondées sur la réalité.

“Il y a beaucoup de couples dans ce quartier”, dit-elle. “Je vis dans une maison. J’ai l’impression que lorsque vous achetez une maison, je m’installe avec moi maintenant.”

C’est là qu’interviennent les applications de rencontres.

“Je suis sur Hinge and Bumble”, a déclaré McClellan.

Mais dernièrement, elle dit qu’ils ont l’impression d’être une corvée.

“Le sentiment général de la majorité de mes amis qui utilisent les applications – les gars et les filles – c’est juste… qu’ils ne s’amusent pas”, a déclaré McClellan.

Elle s’est moquée de cette lutte en décembre sur les réseaux sociaux avec une vidéo montrant la carte de Noël qu’elle a envoyée à ses amis – avec une photo d’elle et de son chien. Mais elle a fait aller un peu plus loin ses frais de port.

“Est-ce que tu vois ça sur le frigo de mon ami ?” lit la carte. “Es-tu un homme célibataire âgé de 25 à 35 ans, salut, je m’appelle Julia.”

La carte a voyagé bien au-delà de sa liste de diffusion, atterrissant même dans le Daily Mail du Royaume-Uni.

“Ça a été intéressant”, a ri McClellan. “Cela a vraiment été une période de vacances divertissante pour moi. J’ai reçu beaucoup de messages directs sauvages. Je ne cherche pas à sortir avec quelqu’un de l’âge de mon père, donc c’était drôle.

“J’ai reçu des messages de l’intérieur de la prison, et je ne sais même pas comment cela fonctionne. Je ne savais pas que c’était une option.”

Elle ne savait pas non plus que beaucoup d’autres partageaient sa frustration.

“Des gens m’ont contacté et m’ont dit : “Je te sens””, a déclaré McClellan. “Pour une raison quelconque, plus que d’habitude, cela n’a pas été une bonne année pour sortir ensemble.”

Pour les applications de rencontres elles-mêmes, ces dernières années n’ont pas été formidables. Depuis son introduction en bourse en février 2021, Bourdon a vu son action chuter de plus de 80 %, et Groupe de correspondancequi possède désormais à la fois Tinder et Hinge, a chuté de plus de 60 % depuis également son pic de 2021.

“Je ne prétends pas avoir déchiffré le code sur ce qui ne va pas avec les applications, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas”, a déclaré McClellan.

Cela devient encore plus clair sur les campus universitaires.

“Il n’y a vraiment pas beaucoup de gens qui recherchent une relation sur une application de rencontres en ligne”, a déclaré Alex Emaci, un étudiant de 18 ans à l’Université du Minnesota.

Dans une enquête menée en novembre auprès d’étudiants universitaires par Axios et Laboratoire de Génération79 % des étudiants du premier cycle et des cycles supérieurs ont déclaré qu’ils n’utilisent pas d’application de rencontres, même une fois par mois.

“C’est donc un chiffre assez fou”, a déclaré Erica Pandey, journaliste économique pour Axios. “En général, on pourrait penser que les étudiants ne recherchent pas nécessairement une relation à long terme, mais ce qui était vraiment intéressant, c’est que lorsque nous avons parlé à certains de nos répondants à l’enquête, leur plus grand reproche, même en tant qu’étudiants, avec les applications. c’est que tant de gens là-bas ne cherchaient pas quelque chose de sérieux.”

Les étudiants de l’Université du Minnesota ont fait écho à cette frustration.

“Je ne considérerais pas les applications de rencontres comme une option pour une relation sérieuse”, a déclaré Owen Kise, un étudiant de 22 ans.

“Je préfère rencontrer des gens en personne et voir si je les aime vraiment”, a déclaré Kristin Weir, 21 ans.

“Au bout d’un moment, j’ai été un peu déçu”, a déclaré Nathan Barney, 22 ans.

Ce qui n’est pas bon signe pour les applications de rencontres.

“Beaucoup de ces entreprises – Tinder et Bumble – ont dépensé beaucoup d’argent pour cibler les étudiants”, a déclaré Pandey. “Ils ont organisé des événements sur les campus, ils ont embauché des ambassadeurs, donc ils pensent définitivement que les étudiants sont une cible démographique, mais ces enfants s’intéressent davantage aux rencontres (dans la vraie vie) maintenant.”

En réponse, les applications publient des rapports sur la génération Z, promettant d’aller au-delà des photos de profil et cherchant même à personnaliser les abonnements pour tenter de trouver davantage d’utilisateurs payants.

Et en parlant de ça.

“Abonnez-vous – 150 $ au total pour six mois. C’est beaucoup”, a déclaré McClellan. “C’est l’application qui est censée être supprimée, alors pourquoi je paie pendant six mois ?… J’ai quelques questions.”

Une chose qu’elle ne remet pas en question, c’est l’investissement qu’elle a fait dans ces cartes de Noël.

“L’un des gars avec qui je suis sorti, il était si bien piloté par sa mère que je me suis dit : ‘OK, je dois sortir avec ce gars parce qu’elle a fait un très bon travail. .. “Sa mère a vu l’histoire et m’a contacté… m’a envoyé des photos de lui et voici toutes ses distinctions”, a déclaré McClellan. “Juste pour maman, même une photo de lui enfant.”

Même si cela n’a pas fonctionné, elle dit qu’elle préfère dépenser de l’argent pour les frais de port plutôt que pour un profil en ligne.

“C’étaient des expériences agréables… qui vous donnent l’espoir de continuer à essayer parce que vous vous dites ‘OK, c’est une bonne personne et je suis sûr qu’il y en a d’autres”, a déclaré McClellan. “Il faut garder espoir.”

Regardez les dernières nouvelles locales des villes jumelles et du Minnesota dans notre Liste de lecture YouTube :