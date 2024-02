Les applications de rencontres sont accusées de créer une « dépendance ». Qu’est-ce qui nous pousse à continuer à swiper ?

Un recours collectif intenté aux États-Unis contre Match Group – la société mère des applications de rencontres Tinder, Hinge et The League – fait la une des journaux du monde entier.

Les demandeurs accusent Match d’avoir un «modèle économique « prédateur » et en utilisant “caractéristiques reconnues des produits manipulateurs de dopamine» pour rendre les gens accros à leurs applications.

Alors, les applications de rencontres peuvent-elles vraiment créer une dépendance ? Sommes-nous en train de tomber dans un piège ? Voici la science qui explique comment les applications de rencontres influencent notre cerveau.

Comment les applications nous donnent-elles un coup de dopamine ?

Les applications de rencontres, comme de nombreuses applications de nos jours, sont conçues pour maintenir l’engagement des utilisateurs. Comme tout produit sur le marché, l’un des objectifs des développeurs est que l’application soit vendue et utilisée.

Bien que les applications de rencontres soient conçues pour faciliter les connexions, certaines personnes peuvent se retrouver à développer une relation malsaine avec l’application, en balayant constamment vers la gauche et la droite.

Les applications de rencontres peuvent créer une dépendance car elles activent le système de récompense dopaminergique. Dopamine est un neurotransmetteur – un messager chimique dans le cerveau, l’un des nombreux produits chimiques essentiels à notre survie.

L’un des rôles cruciaux de la dopamine est d’influencer le moment et la manière dont nous ressentons du plaisir et de la récompense. Pensez à l’excitation de gagner de l’argent dans un casino ou d’obtenir beaucoup de likes sur Instagram. C’est la dopamine qui opère sa magie.

Cependant, la dopamine fait bien plus que nous aider à ressentir du plaisir et de l’excitation. Il joue également un rôle clé dans motivant nous de rechercher des choses agréables. Il se libère non seulement lorsque nous vivons quelque chose de agréable, mais aussi lorsque nous anticiper et rechercher une expérience agréable.





Excitation et imprévisibilité

Certaines fonctionnalités de l’application augmentent la probabilité que nous ouvrions nos téléphones et commencions à glisser. Lorsque vous obtenez une correspondance sur une application de rencontres, c’est excitant – c’est la dopamine au travail.

Mais un élément d’imprévisibilité ajoute à cet enthousiasme. Chaque fois que vous ouvrez l’application, vous ne savez pas quels profils vous pourriez voir et qui pourrait vous correspondre. Cet élément de surprise et d’anticipation est particulièrement important pour nous rendre accro.

Imaginez si, au lieu de parcourir les profils un par un, on vous en montrait une longue liste à la fois. Cela ferait toujours du bien de correspondre avec des gens, mais cette excitation et cette anticipation de parcourir un par un manqueraient.

En plus, renforcement intermittent entre dans le mix. C’est ici que des « récompenses » – en l’occurrence des matchs – sont distribuées à intervalles irréguliers. On sait qu’on pourrait éventuellement avoir quelques matches, mais on ne sait pas quand ni avec qui.

Imaginez si, au lieu de recevoir vos matchs au compte-goutte, vous receviez une liste de tous les matchs des dernières 24 heures, à 9 heures du matin chaque jour. Votre enthousiasme et votre désir de consulter l’application tout au long de la journée diminueraient probablement.

D’autres petites fonctionnalités, telles que les « cœurs » et les « roses », rendent les applications de rencontres socialement enrichissantes. Ce sont toutes des formes d’approbation. C’est différent de recevoir un cœur ou une rose par rapport à quelque chose de sans émotion comme un « tic » ou un « pouce levé ». Ces stimuli sociaux sont gratifiants et activent également notre dopamine.

6 signes de dépendance à surveiller

Tous les utilisateurs d’applications de rencontres ne développeront pas une relation malsaine avec celle-ci. Tout comme tous ceux qui jouent, jouent à des jeux mobiles ou boivent de l’alcool ne développent pas un problème avec ceux-ci.

Cependant, certaines personnes sont biologiquement plus vulnérables aux addictions que d’autres. Une revue de la recherche Dans l’utilisation problématique des applications de rencontres, nous avons constaté que les personnes susceptibles de passer plus de temps sur les applications sont celles qui ont des traits de personnalité élevés tels que le névrosisme, la sociabilité et la recherche de sensations. L’utilisation problématique des applications de rencontres en ligne est également associée à une faible estime de soi.

Bien qu’il n’existe actuellement aucun diagnostic de « dépendance aux applications de rencontres », certaines personnes développent des habitudes malsaines face aux applications et subissent ainsi des préjudices au quotidien.

Ces six “composants de la dépendance” Décrivez certains des signes que vous pourriez développer une relation malsaine avec les applications de rencontres :

importance (l’utilisation des applications de rencontres domine vos pensées) modification de l’humeur (les applications de rencontres changent votre humeur) tolérance (votre utilisation des applications de rencontres augmente avec le temps) retraits (détresse lorsque l’utilisation de l’application de rencontres est interrompue pendant un certain temps) conflit (l’utilisation d’applications de rencontres affecte négativement votre réalité) rechute (vous revenez à un modèle antérieur d’utilisation d’une application de rencontres après une certaine interruption)

Oh non, je crois que je suis accro à une application !

Alors, que pouvez-vous faire si vous parcourez ces matchs plus que vous ne le souhaiteriez ?

Pensez à faire une pause dans les applications pendant un certain temps. En fonction de votre degré d’accrochage, arrêter complètement pendant un certain temps vous aidera à réinitialiser votre dépendance à leur égard.

Réfléchissez à ce qui vous pousse à passer du temps à swiper : vous sentez-vous ennuyé, triste ou seul ? Quels autres moyens pouvez-vous trouver pour apaiser ces expériences émotionnelles au lieu de vous tourner vers l’application ?

Faites une liste des conséquences pratiques ou émotionnelles du swiping, pour vous rappeler pourquoi vous souhaitez réduire votre consommation. Peut-être que les applications vous donnent un bref aperçu, mais qu’à long terme, elles ne correspondent pas à la façon dont vous souhaitez passer votre temps, ou ne te fait pas sentir particulièrement bien A propos de toi.

Si vous vous sentez vraiment accro, vous vous sentirez mal à l’aise de faire une pause. Des stratégies telles que pleine conscience peut nous aider à nous asseoir avec l’inconfort. Pensez à demander l’aide d’un psychologue si vous avez du mal à prendre du temps sur les applications de rencontres.

Enfin, rappelez-vous que les applications, bien qu’elles soient idéales pour rencontrer des gens, ne sont pas la solution ultime aux rencontres.

Les événements en personne et les occasions de se mêler existent toujours. Alors, éloignez-vous de l’écran et profitez de l’excitation, de l’imprévisibilité et de la dose de dopamine que vous pouvez également ressentir lors de rencontres en face à face.





