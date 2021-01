Contrairement à la perception courante selon laquelle les applications de rencontres n’encouragent que les relations occasionnelles, une nouvelle étude a montré que les personnes qui ont rencontré leurs partenaires sur ces applications mobiles ont souvent de solides objectifs relationnels à long terme.

De plus, ces nouvelles façons de rencontrer les gens favorisent la mixité socio-éducative et géographique, précise l’étude publiée dans la revue PLOS ONE.

De plus, les femmes qui ont trouvé leur partenaire grâce à une application de rencontres ont des désirs et des intentions plus forts d’avoir des enfants que celles qui ont trouvé leur partenaire hors ligne, selon l’étude.

«Internet transforme profondément la dynamique des rencontres», a déclaré la chercheuse Gina Potarca de l’Université de Genève (UNIGE), en Suisse.

« Il offre une abondance sans précédent d’opportunités de réunion et implique un minimum d’efforts et aucune intervention de tiers. »

Ces nouvelles technologies de rencontres incluent les applications pour smartphone comme Tinder ou Grindr, où les utilisateurs sélectionnent des partenaires en naviguant et en glissant des images.

Le chercheur genevois a décidé d’étudier les intentions des couples de fonder une famille, leur satisfaction relationnelle et leur bien-être individuel, ainsi que d’évaluer la composition du couple.

Potarca a utilisé une enquête sur les familles réalisée en 2018 par l’Office fédéral de la statistique. L’analyse présentée dans cette étude porte sur un sous-échantillon de 3 235 personnes de plus de 18 ans qui étaient en couple et qui ont rencontré leur partenaire au cours de la dernière décennie.

Les résultats ont montré que les couples formés après une rencontre sur une application étaient plus motivés par l’idée de cohabiter que les autres.

« Sachant que les applications de rencontres sont probablement devenues encore plus populaires pendant les périodes de verrouillage et de distanciation sociale de cette année, il est rassurant de rejeter les inquiétudes alarmantes concernant les effets à long terme de l’utilisation de ces outils », a déclaré Potarca.