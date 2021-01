Au moins 10 applications de prêt indiennes sur le Play Store de Google, qui ont été téléchargées des millions de fois, ont enfreint les règles de Google sur les durées de remboursement des prêts visant à protéger les emprunteurs vulnérables, selon un examen de Reuters de ces services et de plus d’une douzaine d’utilisateurs. Quatre applications ont été retirées du Play Store – où la grande majorité des Indiens téléchargent des applications pour téléphone – après que Reuters ait signalé à Google qu’il violait son interdiction d’offrir des prêts personnels nécessitant un remboursement intégral en 60 jours ou moins.

Trois de ces applications – 10MinuteLoan, Ex-Money et Extra Mudra – n’ont pas renvoyé les appels et les e-mails demandant des commentaires. La quatrième application, StuCred, a été autorisée à revenir sur le Google Play Store le 7 janvier après avoir supprimé l’offre de prêt de 30 jours. Il a nié s’être livré à des pratiques sans scrupules.

Selon 15 emprunteurs et des captures d’écran des détails du prêt des six applications partagées avec Reuters, au moins six autres applications restent disponibles dans le magasin, offrant des durées de remboursement de prêt, ou des durées, certaines aussi basses que sept jours. Certaines de ces applications appliquent des frais de traitement élevés, allant jusqu’à Rs 2000 (27 $) sur les prêts de moins de 10000 roupies avec des durées de 30 jours ou moins, selon les 15 emprunteurs. En plus d’autres frais, y compris des frais d’enregistrement uniques, les emprunteurs peuvent payer, en termes réels, des taux d’intérêt pouvant atteindre 60% par semaine, selon les détails de leur prêt.

En comparaison, les banques indiennes offrent généralement des prêts personnels avec des taux d’intérêt annuels de 10 à 20%, et ils n’ont généralement pas à être remboursés intégralement pendant au moins un an. La Reserve Bank of India (RBI), le régulateur bancaire, n’a pas répondu à une demande de commentaires sur son intention d’intensifier les mesures de surveillance. En décembre, il a publié un avis public sur les applications de prêt, avertissant certaines d’entre elles se livrant à des «activités sans scrupules», telles que l’imposition de taux d’intérêt et de frais excessifs.

Google, qui domine le marché indien des applications avec plus de 98% des smartphones utilisant sa plate-forme Android, a déclaré que ses politiques étaient « continuellement mises à jour en réponse aux menaces nouvelles et émergentes et aux mauvais acteurs ».

«Nous agissons sur les applications qui nous sont signalées par les utilisateurs et les organismes de réglementation», a-t-il ajouté.

Lorsqu’elles ont été contactées par Reuters, les applications proposant des mandats de courte durée ont soit nié les actes répréhensibles, soit n’ont pas répondu. Les applications, dont beaucoup agissent comme des intermédiaires reliant les emprunteurs et les établissements de crédit, n’enfreignent pas la loi car la RBI n’a pas de règles couvrant la durée minimale des prêts. La RBI ne supervise pas non plus les intermédiaires. Le ministère indien des Finances et le ministère des Technologies de l’information n’ont pas répondu aux demandes de commentaires sur leur intention de renforcer le contrôle de ces applications. Certains militants des consommateurs affirment que les prêts à court terme, ou sur salaire, peuvent conduire les emprunteurs à faire défaut et à faire grimper les coûts.

«Les applications de prêt prédateur avec des frais de traitement élevés, des durées courtes et des pénalités élevées en cas de défaut conduisent les gens dans un piège de la dette», a déclaré Pravin Kalaiselvan, qui dirige un groupe de droits numériques, Save Them India Foundation. Google a introduit sa propre politique mondiale pour sa plate-forme en 2019 « afin de protéger les utilisateurs contre les pratiques nuisibles ou trompeuses ».

La montée en puissance des smartphones et de l’Internet mobile abordable en Inde a vu une prolifération de centaines d’applications de prêt personnel ces dernières années. Les groupes de campagne affirment que les progrès rapides de la technologie ont dépassé les autorités et réclament l’introduction de réglementations concernant la durée des prêts et les frais. «Il n’y a pas de normes claires sur le prêt d’applications en Inde. À l’heure actuelle, elles se situent dans une zone grise», a déclaré Nikhil Pahwa, militant des droits numériques et rédacteur en chef de MediaNama, une publication basée à Delhi sur la politique technologique.

« DÉCIDÉ UNILATÉRALEMENT »

Les quatre applications qui ont enfreint la politique de durée de remboursement de Google – 10MinuteLoan, Ex-Money, StuCred et Extra Mudra – annonçaient des prêts de 30 jours sur leurs applications et avaient été téléchargées au moins 1,5 million de fois. Reuters a signalé ces applications à Google le 18 décembre et elles ont été retirées du Play Store en Inde dans les quatre jours.

En réponse à une question de Reuters sur la question de savoir s’il avait offert des prêts nécessitant un remboursement intégral en 60 jours ou moins, StuCred a déclaré: « Google a décidé unilatéralement que les applications fintech ne peuvent pas être sur leur boutique d’applications qui ont des remboursements sous 30 jours, même si aucune loi concernant le même a été adopté qui exigerait une telle action de leur part (de Google). «

Plusieurs autres applications indiquent sur leurs listes Play Store que la durée minimale de remboursement qu’elles proposent est supérieure à trois mois, mais en réalité, leur mandat varie souvent entre sept et 15 jours, selon les 15 emprunteurs et leurs captures d’écran. Ces applications incluent CashBean, Moneed, iCredit, CashKey, RupeeFly et RupeePlus, qui ont été téléchargées au total près de 12 millions de fois. Moneed a déclaré qu’elle adhérait aux règles de la RBI et que toute entreprise qui ne le ferait pas ne devrait pas être autorisée à faire des affaires. En réponse à une question de Reuters pour savoir si elle avait offert des prêts qui nécessitaient un remboursement complet en 60 jours ou moins, il a déclaré: « Nous soutenons le remboursement de 90 jours pour le cycle de prêt. »

CashBean a également déclaré qu’il suivait les directives de la RBI. «Nos lignes de service client sont ouvertes à tous nos emprunteurs à tout moment», a-t-il ajouté. Il n’a pas répondu directement à la question de savoir s’il offrait des durées de prêts de 60 jours ou moins. CashKey, iCredit, RupeeFly et RupeePlus n’ont pas répondu aux courriels demandant des commentaires et n’étaient pas joignables par téléphone.

ENQUÊTES DE HARCÈLEMENT

L’industrie des applications de prêt a séparément attiré l’attention de la police, qui dit enquêter sur des dizaines d’applications à la suite des suicides d’au moins deux emprunteurs au cours du mois dernier après qu’eux-mêmes et leurs familles aient été harcelés par des agents de recouvrement de créances. La police n’a pas révélé l’identité des personnes sous enquête.

Le harcèlement en matière de recouvrement de créances est interdit par les règles de la RBI qui stipulent que les agents de recouvrement ne peuvent pas harceler les emprunteurs en les «dérangeant constamment» ou en contactant leur famille ou leurs connaissances. L’examen de Reuters de 50 applications de prêt populaires disponibles sur Google Play a révélé que presque toutes exigent des emprunteurs qu’ils leur donnent la permission d’accéder à leurs contacts téléphoniques.

Mahesh Dommati, un technicien de 28 ans à Hyderabad qui a perdu son emploi pendant la COVID-19[feminine lockdown, n’a pas été en mesure de rembourser le prêt de 6 000 roupies qu’il avait contracté sur une application appelée Slice. Il a déclaré que les agents de récupération utilisaient sa liste de contacts pour appeler à plusieurs reprises sa famille et ses amis, exigeant qu’ils payent en son nom.

Slice a déclaré qu’elle respectait les règles de la RBI et ne s’était pas livrée au harcèlement.