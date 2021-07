Les applications de partage Swimmy, Swimply offrent une chance de se rafraîchir

La chaleur estivale peut vous amener à vous demander ce que vous pouvez faire pour vous rafraîchir, et pour ceux qui n’ont pas de piscine, leurs options sont limitées.

Des applications comme Swimmy et Swimply peuvent aider en mettant en relation les personnes ayant des piscines qui souhaitent les louer avec des nageurs de leur région qui souhaitent utiliser une piscine pour la journée.

Swimmy a été créé en 2017 en Europe et s’est étendu cet été aux États des États-Unis et compte 130 000 utilisateurs à ce jour.

Asher Weinberger, co-fondateur et directeur de l’exploitation de Swimply, fondée en 2018, a déclaré qu’ils avaient des piscines dans tous les États des États-Unis et environ un demi-million d’utilisateurs et 13 000 piscines.

Weinberger a ajouté que certains des États les plus populaires sont l’Oregon, l’Illinois et New York, où il n’y a pas beaucoup de piscines, mais beaucoup de gens souhaitent en utiliser une pendant les mois d’été.

« Contre-intuitivement, nous nous développons le plus rapidement dans les domaines que vous ne pensez peut-être pas, et c’est plutôt cool et surprenant pour nous », a déclaré Weinberger à USA TODAY.

Comment fonctionne l’application

Sur Swimply, si vous souhaitez héberger, vous pouvez créer une annonce en partageant des photos de votre piscine, en ajoutant une description, un prix et le nombre d’invités que vous préférez. De là, vous pouvez accepter les réservations et les paiements.

Après une réservation, les hôtes et les nageurs peuvent passer en revue les uns les autres, des informations que les futurs clients peuvent utiliser.

Les prix de Swimply ont tendance à varier entre 30 $ et 45 $ de l’heure, avec des coûts supplémentaires pour un grand nombre d’invités.

Il existe un processus similaire sur Swimmy où vous répertoriez des photos, une description, un prix et le nombre d’invités.

Swimmy offre également une réduction de 50 % pour les enfants âgés de 3 à 12 ans et certains des coûts les plus courants pour une session d’une demi-journée vont de 25 $ à 35 $ par personne.

Pour les deux applications, l’emplacement est également un facteur important dans le prix, car les piscines dans des États comme la Californie sont généralement plus chères que celles de l’Oregon.

Les préoccupations de sécurité

Semblable à des services comme Airbnb, les hôtes et les invités peuvent se demander comment ils peuvent rester en sécurité au milieu de la pandémie.

Weinberger a déclaré que tout au long de la pandémie, Swimply a fortement encouragé les hôtes à réduire le nombre d’invités qu’ils acceptent en même temps. Il a ajouté que si un client estime qu’une piscine n’était pas suffisamment propre ou qu’il y avait d’autres problèmes, il peut le signaler à Swimply et, si nécessaire, il peut interdire à un hôte de s’inscrire à nouveau.

Swimply demande aux hôtes de suivre le COVID-19 et d’autres directives de sécurité dans leur état. Mais il a dit qu’ils n’avaient pas eu beaucoup de problèmes de sécurité ou de propreté au cours de la dernière année.

Swimmy exige également que les piscines soient conformes aux normes de sécurité de l’état ou de la région où se trouve l’hôte. Ils demandent également aux clients d’être en bonne santé et de faire de leur mieux pour ne pas prendre de mesures risquées comme plonger dans la piscine ou courir sur des sols glissants.

Pour aider à rassurer les hôtes, Swimply a récemment mis en place une assurance qui couvre jusqu’à 1 million de dollars pour les réclamations en responsabilité civile et 10 000 $ pour la protection des biens.

La police d’assurance de Swimmy comprend jusqu’à 1 million de dollars de couverture pour les blessures et les dommages matériels.

En avril, les régulateurs du Wisconsin ont déclaré que les piscines Swimply seraient traitées de la même manière que les piscines publiques, ce qui obligerait les hôtes à obtenir une licence afin de répertorier leurs piscines.

Les représentants de Swimply ont déclaré qu’ils intenteraient une action en justice si les régulateurs du Wisconsin ne changeaient pas de cap, sur ce qu’ils pensent être une mauvaise interprétation de la loi.