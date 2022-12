Les applications de paris sportifs transforment les spectateurs désemparés en fans enragés. Fais-moi confiance.

“Vous avez mis de l’argent de côté”, a déclaré le Dr Marc Potenza, professeur de psychiatrie à Yale et directeur de la division de l’université sur la recherche sur les dépendances. “Certaines personnes, quand elles gagnent cet argent, le remettent en place.”

Le Dr Potenza a déclaré que les recherches indiquaient que les hommes – qui étaient historiquement plus intéressés par les formes stratégiques de jeu, comme les paris sportifs – étaient plus enclins à développer des problèmes de jeu, mais que les femmes qui les développaient avaient tendance à évoluer plus rapidement vers des problèmes, une dynamique appelé télescopage.

Ce moment de croissance explosive pour l’industrie du jeu, avec peu de restrictions gouvernementales sur les promotions marketing, a eu des nuances d’essais et d’erreurs. Lors de conférences de l’industrie auxquelles mes collègues et moi avons assisté cette année, certains représentants de sociétés de paris ont exhorté les régulateurs à leur faire confiance et à offrir de la flexibilité afin qu’ils puissent, comme l’a dit un employé de Bet MGM axé sur les paris responsables, “apprendre et identifier ce qui nuit, ce qui est pas de mal.

Alors que mes habitudes sur les sites étaient intensément concentrées en quelques jours, s’étendant parfois jusque tard dans la nuit, elles m’ont toutes permis de gagner de l’argent sur les plateformes. Les entreprises m’ont proposé de nouvelles offres même, et surtout, lorsque j’ai ralenti mes paris ou encaissé mes gains. Parfois, ces offres étaient efficaces pour me faire revenir.

“Vous nous avez nettoyé pour 1 442 $”, a déclaré Chris Jones, vice-président des communications de FanDuel, faisant référence à mon pari initial de 900 $ avec FanDuel, sur les Orioles pour battre les Red Sox. “Pour quelqu’un qui n’est pas dedans, vous avez plutôt bien réussi”, a-t-il dit, me rappelant les outils de l’entreprise pour fixer des limites à ses propres paris.

À la fin des quatre jours que j’ai passés à parier sur cette application, j’avais gagné 1 088,03 $.

“Nous voulons que nos clients soient engagés, bien sûr”, a déclaré M. Jones. “Mais nous ne voulons pas que nos clients vérifient leurs téléphones à toute heure de la nuit.”

Mon type de pari préféré, sur lequel j’ai fait des centaines sur toutes les plates-formes au cours de l’expérience, était un pari en direct sur le nombre total de courses au baseball : pendant qu’un match était en cours, je pariais non pas sur les gagnants et les perdants, mais simplement sur le fait que le score combiné serait supérieur ou supérieur. en dessous d’un certain nombre.