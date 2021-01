TOKYO: Des appareils conçus pour améliorer le marketing client et les performances sportives sont désormais utilisés dans la lutte contre le COVID-19 alors que les entreprises déploient leurs technologies pour répondre aux nouveaux besoins pendant la pandémie.

Hitachi-LG Data Storage a initialement développé son capteur 3D LiDAR People Counter pour les magasins de détail afin de suivre les mouvements des acheteurs et d’analyser les données afin d’améliorer les ventes et la satisfaction des clients.

La société, une joint-venture entre le japonais Hitachi et le sud-coréen LG Electronics, a maintenant associé l’application à une application de détection de chaleur et de caméra qui prend la température des clients et vérifie s’ils portent un masque avec un système de détection du visage.

La technologie surveille le nombre de personnes et leurs mouvements pour réduire la congestion et estime les temps d’attente aux caisses enregistreuses, pour aider à réduire les risques d’infection. Il peut également déterminer si un client s’est arrêté ou non dans une zone spécifique telle qu’une station de désinfectant pour les mains requise.

Cela survient alors que les détaillants cherchent à créer un environnement sûr et à restaurer la tranquillité d’esprit dans l’expérience en magasin, car les craintes d’infection ont chassé les clients pendant la pandémie.

«Il était souvent utilisé pour le marketing auparavant, mais récemment, il a été utilisé dans divers endroits pour des magasins sans personnel. Depuis le coronavirus, le nombre de magasins sans pilote a beaucoup augmenté », a déclaré à Reuters Norimoto Ichikawa, chef de l’équipe de développement logiciel d’Hitachi-LG Data Storage, lors de la Wearables Expo annuelle à Tokyo.

Union Tool, exposant au même salon, a déclaré qu’il espérait commercialiser son capteur cardiaque portable pour des applications, notamment en tant que dispositif de surveillance pour les patients COVID-19 dans les hôtels de quarantaine.

Le capteur, qui peut surveiller à distance la fréquence cardiaque et la température d’une personne, est maintenant utilisé pour la gestion de la santé et la collecte de données biométriques pour le sport et l’exercice.

Union Tool s’associe à Toyobo pour que le capteur soit utilisé avec le film conducteur extensible de ce dernier pour les appareils portables et utilisé dans les vêtements.

«Si le nombre de patients augmente à l’avenir et que davantage de personnes devront être mises en quarantaine à la maison ou à l’hôtel, je pense qu’il est possible que de tels capteurs puissent être utilisés pour surveiller à distance l’état des personnes en temps réel», a déclaré Naoki Jimbo, responsable de Service commercial et marketing d’Union Tool.