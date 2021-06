Les applications de livraison de nourriture peuvent coûter 44% de plus que la commande directe

Selon une nouvelle étude du groupe de défense des droits des consommateurs Which ?, les applications de livraison de nourriture, notamment Deliveroo, Just Eat et UberEats, finissent par coûter beaucoup plus cher aux clients que s’ils commandaient une livraison de repas directement au restaurant.

De plus, l’enquête a révélé que les clients avaient plus de difficultés à trouver une solution lorsqu’ils avaient des problèmes avec leurs commandes de nourriture.

La recherche a examiné le prix des commandes de deux à quatre personnes dans cinq restaurants et cafés, en comparant les commandes des sites de livraison de nourriture avec celles des restaurants eux-mêmes.

En moyenne, un plat à emporter acheté via une application coûte 7,14 £ de plus qu’une commande directement au restaurant (soit 23% de plus sur l’addition).

Quelle application de livraison de nourriture est la plus chère ?

Bien que chaque application soit facturée différemment pour le service et la livraison, Deliveroo s’est avérée être l’application la plus chère à partir de laquelle commander, facturant en moyenne 9,91 £ (31%) de plus que la commande directe au restaurant.

Vient ensuite UberEats, où les commandes coûtent en moyenne 7,93 £ de plus (25 % de plus).

Just Eat était le prix le plus raisonnable des trois, ne coûtant que 1,56 £ (7 %) de plus.

Dans l’ensemble, la commande la plus chère de l’étude était un repas de tacos et de burrito commandé via Deliveroo. Cela coûtait 43,94 £, soit 12,29 £ de plus (un énorme 44% de plus) que de commander des plats en livraison directement au restaurant.

Lequel? affirme que même avant d’ajouter les frais de livraison et de service, le prix du burrito lui-même était supérieur de 8,30 £ via l’application, soit 26% de plus.

Pourquoi des prix plus élevés ?

Bien que les prix sur les applications soient généralement fixés par le restaurant lui-même, ils sont souvent plus élevés que ceux que vous verrez sur le site Web du restaurant. Les restaurants disent que c’est pour pouvoir couvrir le coût des frais de service facturés par les applications.

Ces commissions peuvent coûter au restaurant 15-35% de chaque commande.

Cependant, les applications indiquent que la facturation d’une commission aux restaurants est essentielle à leur modèle commercial et que les frais couvrent l’assurance, les salaires des livreurs et d’autres services.

Plus de la moitié des utilisateurs d’applications ont eu des problèmes avec leurs commandes

Mais ce ne sont pas seulement des prix plus élevés auxquels les clients doivent faire face. Lorsque quelque chose ne va pas avec la commande, il n’est pas toujours clair qui est responsable. Les clients peuvent finir par devoir traiter avec l’application, le chauffeur-livreur et le restaurant pour obtenir une résolution.

Lequel? a interrogé plus de 2 000 adultes britanniques en avril de cette année pour en savoir plus. Les problèmes les plus courants impliquaient que la commande soit en retard, froide ou livrée avec des articles manquants. Au cours de l’année écoulée, 59 % des utilisateurs de Deliveroo ayant participé à l’enquête ont déclaré avoir eu un problème, plus de la moitié des clients UberEats et Just Eat (53 %) signalant la même chose.

Bien que tous les clients ayant droit à un remboursement auraient dû se voir offrir leur remise en argent ou un remboursement par carte, selon la façon dont ils ont payé, les clients Deliveroo et Just Eat se sont parfois vu offrir un bon ou un crédit sur l’application – que les clients n’ont peut-être pas réalisé n’avait pas à accepter.

Parmi les personnes interrogées qui ont rencontré un problème avec leur commande, 53% des clients Deliveroo, 46% des clients Just Eat et 42% des clients UberEats ont eu du mal à trouver la bonne personne pour résoudre leurs problèmes entre le restaurant, l’application et le livreur.

Pire encore, seulement la moitié des clients qui se sont plaints étaient satisfaits de la façon dont leur plainte a été résolue.







Le point à retenir du rapport

Lequel? ont constaté qu’avant la pandémie, 6 personnes sur 10 ont déclaré utiliser une application de livraison au moins une fois par mois. Après la pandémie, ce nombre est passé à 7 sur 10.

Avec plus de personnes utilisant des applications de livraison de nourriture, L’expert en droits des consommateurs de Which ?, Adam French : « La prochaine fois que vous aurez envie de plats à emporter, sachez que la commodité incontestable offerte par une application de livraison s’accompagne d’un coût supplémentaire caché. Si quelque chose ne va pas avec votre commande, vous pouvez également vous retrouvez coincé entre le restaurant et l’application.

Le groupe de consommateurs dit que les clients doivent se rappeler que, s’ils ont droit à un remboursement, ils n’ont pas à accepter les bons et que les applications doivent indiquer clairement si le restaurant ou l’application elle-même est responsable des problèmes liés aux commandes.

