Les applications de fitness contribueront bientôt au métaverse

Que vous vous attachiez pour une balade en Peloton ou que vous achetiez un bien immobilier virtuel, Mark Zuckerberg dit que vous avez rejoint le métaverse.

Sur un Épisode d’août du podcast Joe Rogan Experience, le PDG de Meta a déclaré que l’évolution de la réalité virtuelle se déroulera de la même manière que les ordinateurs et les téléphones portables : les joueurs sont les premiers à explorer les nouvelles technologies, suivis par les utilisateurs grand public qui souhaitent l’utiliser pour socialiser.

Mais le métaverse semble déjà se transformer au-delà de cette trajectoire traditionnelle, a déclaré Zuckerberg. Il considère les applications de fitness, comme Peloton, comme une troisième étape dans l’évolution de la réalité virtuelle, car leur technologie connecte les gens du monde entier par le mouvement physique.

“C’était en quelque sorte ma théorie : ‘Le jeu est le cas d’utilisation numéro un pour la réalité virtuelle [virtual reality]”, A déclaré Zuckerberg sur le podcast. “Mais assez rapidement… nous obtenons tous ces autres cas d’utilisation qui sont un peu fous et se produisent plus tôt que je ne le pensais.”

Alors que les dirigeants de Meta ont admis qu’il pourrait falloir jusqu’à 15 ans pour concrétiser pleinement leur vision du métaverse, des éléments tels que les jeux, les médias sociaux et les plateformes de fitness ont déjà commencé à impliquer les utilisateurs dans les mondes virtuels. Et Zuckerberg a déclaré que les applications d’exercice contribuent à rendre ces expériences plus immersives, presque physiques.

C’est particulièrement important pour Meta, dont l’objectif est d’aider les gens à se connecter et à communiquer en ligne, a déclaré Zuckerberg.

Ce n’est pas la première fois que Zuckerberg établit un lien entre les plateformes de fitness virtuelles et le travail de Meta. L’année dernière, à VivaTech, une conférence technologique française, Zuckerberg a déclaré que l’exercice de réalité virtuelle et augmentée (AR) pourrait être à l’avant-garde de la “prochaine grande plate-forme informatique”.

“Ce n’est pas comme si les ordinateurs ou les téléphones disparaissaient”, a déclaré Zuckerberg à l’époque. “Mais je pense que cela a le potentiel d’être quelque chose à cette échelle d’importance dans le monde.”

Cette évolution s’aligne également sur la vision de Zuckerberg pour le métaverse. À plusieurs reprises, le co-fondateur de Meta a déclaré qu’il souhaitait que les médias deviennent plus immersifs et moins distincts de la réalité physique.

“Ce sont comme les premières plates-formes informatiques physiques [where] vous ne vous déplacez pas lorsque vous êtes sur un ordinateur “, a déclaré Zuckerberg sur l’expérience Joe Rogan. “La réalité virtuelle, et éventuellement la réalité augmentée, sont vraiment conçues pour pouvoir… interagir avec le monde.”

S’inscrire maintenant: Soyez plus intelligent sur votre argent et votre carrière avec notre newsletter hebdomadaire

Ne manquez pas :

Mark Zuckerberg n’aime pas vos habitudes de défilement : les médias sociaux servent à “établir des relations”, pas seulement à consommer du contenu

“Cela crée plus de solitude”: le métaverse pourrait être un problème sérieux pour les enfants, selon les experts