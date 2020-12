«Il s’avère qu’il est très, très difficile d’amener les gens à utiliser une application Covid», a déclaré James Larus, informaticien et professeur en Suisse qui a travaillé avec Apple, Google et des responsables de la santé publique. «Nous y sommes allés en pensant que bien sûr, les gens voudraient l’utiliser, et nous avons été très surpris.»

Le logiciel pourrait jouer un rôle important en aidant à freiner les épidémies, selon de nouvelles données, mais comme la vague hivernale de la pandémie engloutit les États-Unis, la technologie reste largement inutilisée. Il n’est disponible que dans environ un tiers des États, en raison de problèmes de confidentialité, d’un manque de sensibilisation et d’intérêt du public, d’un accès limité aux tests rapides et d’un système disparate d’autorités sanitaires gouvernementales.

Après que certains États aient hésité face à l’effort requis pour créer une application, les entreprises technologiques ont tenté cet automne de faciliter le processus, permettant aux États de déployer la technologie sans créer d’application autonome.

Cette semaine, la Californie lancera sa version de l’outil, appelée Exposure Notifications Express, rejoignant quatre autres États et le District de Columbia en utilisant le programme simplifié. C’est un test important pour l’État le plus peuplé du pays, car le gouverneur Gavin Newsom ordonne à certaines de ses parties de fermer au milieu des cas de plus en plus nombreux. En raison de sa taille et de son importance, l’État d’origine des géants de la technologie pourrait donner un élan à la technologie, mais il reste à voir combien de personnes s’inscriront et si la Californie dispose d’une capacité de test suffisamment rapide pour que l’outil soit utile.

Les zones utilisant Express ont un avantage en matière de marketing car Apple et Google envoient des alertes push aux téléphones des utilisateurs lorsqu’ils deviennent disponibles dans leur état. Le district de Columbia a connu le taux de participation le plus élevé: plus de 60 pour cent de sa population. Environ 20 pour cent des résidents du Colorado, du Connecticut et du Maryland – qui utilisent tous Express – ont adhéré; L’État de Washington a enregistré une participation d’environ 13% depuis l’introduction de l’outil au début du mois.

Dans la plupart des 12 autres États utilisant des notifications d’exposition, les taux sont à un chiffre.

Dès le début, les épidémiologistes d’Oxford ont suggéré un document que si 60% des habitants d’une région utilisaient une application numérique de recherche de contacts, la pandémie pourrait être maîtrisée sans verrouillage. Modèles épidémiologiques ultérieurs ont indiqué que les applications pourraient aider à réduire la propagation virale même si seulement 15% de la population les utilisait.