«Nous ne verrons plus jamais de notre vie une démonstration plus puissante du conservatisme des systèmes éducatifs», a déclaré Justin Reich , professeur adjoint au Massachusetts Institute of Technology qui étudie l’apprentissage en ligne et a récemment écrit le livre « Défaut de perturber : Pourquoi la technologie seule ne peut pas transformer l’éducation. »

«Cela a accéléré l’adoption de la technologie dans l’éducation de cinq à dix ans», a déclaré Michael Chasen, un entrepreneur chevronné dans le domaine de l’ed-tech qui, en 1997 cofondateur de Blackboard, maintenant l’un des plus grands systèmes de gestion de l’apprentissage pour les écoles et les collèges. «On ne peut pas former des centaines de milliers d’enseignants et des millions d’étudiants à l’éducation en ligne sans s’attendre à ce qu’il y ait des effets profonds.»

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy