Les applications d’alerte sur la qualité de l’air voient leur utilisation augmenter alors que les incendies de forêt au Canada brûlent

L’application AirCare affiche la pollution de l’air, les incendies actifs, les conditions de vent et les niveaux de pollen sur une carte. CNBC

Alors que la qualité de l’air en Amérique du Nord et en Europe s’est améliorée au cours de la dernière décennie grâce à des réglementations environnementales plus strictes, des conditions météorologiques extrêmes et des incendies de forêt record ont soulevé de nouvelles préoccupations en matière de pollution de l’air. Cette semaine, la fumée des incendies de forêt au Québec et en Ontario a dérivé dans le nord-est des États-Unis, avec une brume orange descendant sur New York et des niveaux de qualité de l’air malsains persistant dans la région. En conséquence, de plus en plus de personnes se tournent vers les applications mobiles pour comprendre quand la qualité de l’air s’améliore ou se détériore, où qu’elles se trouvent. Jeudi, l’application mobile Airnow s’est classée sixième le plus téléchargé application gratuite sur l’App Store pour iPhone, surclassant TikTok, WhatsApp et Instagram. L’utilisation de ces applications et les nouvelles installations sont souvent motivées par des événements régionaux. En règle générale, les applications de suivi de la qualité de l’air utilisent un mélange de données provenant de satellites gouvernementaux, de stations météorologiques, d’incendie et de qualité de l’air ambiant, ainsi que de capteurs et de systèmes gérés par des entités du secteur privé pour suivre les niveaux de fumée et de pollution. Certaines applications fonctionnent sur des données provenant de capteurs de qualité de l’air relativement abordables vendus par des entreprises telles que VioletAir et IQ Air.

Applications et cartes de la qualité de l’air

Les applications de surveillance de la qualité de l’air extérieur comme AirNow, AirCare et AirVisual ont été parmi les applications les plus utilisées du pays au cours des dernières années lorsque des incendies de forêt ont fait rage en Oregon et en Californie. Voici ce que font ces trois applications : AirNow, créé par l’Agence américaine de protection de l’environnement, permet aux utilisateurs de rechercher des niveaux de qualité de l’air par code postal, ou de visualiser Fire and SmokeMaps de l’ensemble du pays avec certaines données disponibles sur les incendies et la fumée pouvant affecter les États-Unis depuis le Mexique et le Canada. Comme la plupart des trackers de pollution de l’air, il utilise un système visuel à code couleur pour indiquer si les niveaux de pollution de l’air sont bons à dangereux, ou s’il n’y a pas suffisamment de données pour émettre une note. Airnow propose également des cartes en ligne pour donner au public des informations exploitables sur la pollution de l’air à n’importe quel code postal américain. Ceux-ci incluent un Carte Feu et Fumée, qui fournit des informations sur les emplacements des incendies, les panaches de fumée et la qualité de l’air, et Carte interactive AirNow montre l’ozone et les particules provenant des moniteurs de la qualité de l’air à travers le pays. Alors que les particules (également appelées « PM 2,5 » ou « pollution particulaire ») sont le principal polluant de la fumée, l’ozone peut également être élevé pendant les incendies de forêt. AirCare, créé par des développeurs de Macédoine du Nord, est disponible pour les appareils mobiles iOS et Android, y compris les iPhones, iPads, Apple Watch et les smartphones Huawei, entre autres. Les niveaux incluent une version gratuite financée par la publicité et une version pro qui coûte 39,99 $ par an. L’application comprend des informations sur la pollution de l’air adaptées aux enfants, des graphiques et des cartes qui montrent les niveaux de polluants dérivés des capteurs et des stations gérés par le gouvernement, aux côtés de PurpleAir des bénévoles et d’autres capteurs aux États-Unis, en Europe et en Australie. Dans certaines grandes régions métropolitaines, l’application suit également les niveaux d’ultraviolets et de pollen. AirVisuel, réalisé par la société suisse de qualité de l’air IQAir, suit la pollution de l’air dans plus de 10 000 villes et 80 pays en s’appuyant sur les données de dizaines de milliers de capteurs, certains positionnés dans les ambassades américaines à l’étranger. Les applications mobiles gratuites de la société sont également sans publicité et disponibles pour les appareils iOS et Android. Outre les cartes en temps réel qui montrent les niveaux de six différents types de polluants majeurs, le site Web AirVisual et mobile d’IQAir fournit des prévisions météorologiques et de pollution de l’air sur sept jours, ainsi que des actualités et des informations sur la santé liées à la pollution de l’air. Les applications peuvent être couplées avec les propres capteurs de l’entreprise, y compris le portable AirVisual Pro vendu 299 $.

L’application South Coast AQMD montre les niveaux de pollution de l’air dans le Grand Los Angeles. CNBC

Comment la pollution de l’air affecte la santé

La surveillance et la mesure de la qualité de l’air sont essentielles pour la santé publique, selon Yanelli Nunez, une scientifique en santé environnementale qui a mené ses recherches postdoctorales à la Mailman School of Public Health de l’Université Columbia. Elle note que des études solides ont montré que la pollution de l’air contribue au cancer du poumon, aux maladies pulmonaires obstructives chroniques et aux infections des voies respiratoires inférieures, et a même un impact sur la mortalité, les issues de grossesse et les maladies cardiovasculaires. Travaillant dans un laboratoire de sciences de la santé environnementale avec Marianthi-Anna Kioumourtzoglou, Nunez a déclaré que leurs recherches ont également révélé qu’une exposition à long terme à la pollution de l’air peut affecter le système nerveux et peut influencer des fonctions telles que la mémoire ou les capacités cognitives. Les scientifiques ont écrit dans un e-mail à CNBC en 2021 que : « Les Américains vivant dans zones de mauvaise qualité de l’air ont tendance à être des personnes de couleur ou des communautés à faible revenu. Nous commençons enfin à accorder plus d’attention à ces questions, ce qui, espérons-le, entraînera des changements. La composition de la pollution de l’air change également. » Dans un exemple, les émissions de gaz à effet de serre provenant des transports décliné à New York de 2014 à 2017, tandis que les émissions de cuisson commerciale ont augmenté. Avec l’augmentation des incendies de forêt, les scientifiques ont écrit: « Les sources et la composition du mélange de pollution atmosphérique que nous connaissons pourraient avoir un impact différent sur notre santé, nous devons donc mieux comprendre les effets spécifiques à la source, en particulier pour ces sources nouvellement importantes. »

L’air intérieur compte aussi