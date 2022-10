Les applications Big Brother sont officiellement ouvertes alors que l’émission revient après cinq ans hors écran

Les applications BIG Brother sont maintenant ouvertes alors que l’émission de téléréalité très attendue revient après cinq ans hors écran.

La série emblématique se dirigera vers de nouveaux pâturages alors qu’elle se dirigera vers ITV2 avec un lancement au printemps 2023.

TVI

Le retour de Big Brother dans la boîte aurait été fixé pour mars de l’année prochaine[/caption]

Getty

Maura Higgins est la favorite des patrons d’ITV pour héberger leur redémarrage de Big Brother[/caption]

Et si vous voulez jeter votre chapeau sur le ring, l’attente est enfin terminée car les candidatures pour la prochaine série ont officiellement ouvert aujourd’hui.

La nouvelle série verra de nouveaux visages de “tous horizons” tenter d’être la dernière personne debout alors qu’ils se battent pour une somme d’argent qui changera leur vie.

L’équipe de casting recherche des personnages intéressants, drôles et divertissants de tout le pays qui sont prêts à être sous surveillance constante jusqu’à six semaines.

Les tâches, les nominations et les expulsions en direct reviendront et, bien sûr, le public votera pour son favori tout au long de la série.

Au cours de son histoire, Big Brother a mis sous les projecteurs des personnalités de la télévision inoubliables, notamment Aisleyne Horgan-Wallace, Pete Bennett et feu Jade Goody.

Ce sera la première fois que le célèbre œil sera de retour sur les écrans depuis 2018 après que Channel 5 a déclaré que sa série de fin d’année serait la dernière.

Dans une déclaration à l’époque, ils ont remercié la présentatrice Emma Willis pour son passage dans l’émission aux côtés de Rylan Clark pour ses fonctions d’animateur sur Bit on the Side.

Emma a exclu un retour à la reprise de l’émission, tout comme l’ancienne animatrice Davina McCall – mais une personne qui est en lice pour prendre le relais est Maura Higgins.

L’ancienne Love Islander serait le premier choix des producteurs en raison de son résumé de concerts télévisés sur Glow Up Ireland et Dancing on Ice.





Une source a déclaré au Sun : « Les producteurs sont déterminés à se distancer des anciens noms de Big Brother, mais l’ancien favori, Mo Gilligan, est maintenant occupé aux États-Unis.

“Maintenant, les patrons regardent des stars féminines qui ont la force de tenir le spectacle ensemble, tout en ayant la chaleur de questionner doucement les candidats comme Davina McCall et Emma Willis l’ont si bien fait.

“Maura est un talent local d’ITV qui a tout cela – et bien sûr, il a fière allure à l’écran.”

Getty

Davina McCall a animé Big Brother et ses spin-offs Celebrity de 2000 à 2010[/caption]