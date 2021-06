Les applications Android sur Windows 11 fonctionneront avec les puces Intel et AMD

L’une des nouvelles fonctionnalités les plus importantes de Windows 11 est la possibilité promise d’exécuter des applications Android.

Pour obtenir ces applications, vous devrez installer la boutique d’applications Amazon via la boutique Windows. C’est à ce moment-là qu’Intel Bridge entre en jeu – un post-compilateur d’exécution, qui traduit les applications non X86 pour qu’elles s’exécutent sur cette architecture. Au départ, il n’était pas clair si Intel faisait fonctionner le compilateur uniquement avec du matériel Intel, mais il s’avère que ce n’est pas le cas.

Dans une déclaration à Le bord, Intel a confirmé qu’Intel Bridge « prendra en charge toutes les plates-formes x86 (y compris les plates-formes AMD) ».

Cela signifie donc que les applications Android fonctionneront avec les processeurs Intel de 10e et 11e générations, ainsi qu’avec les processeurs AMD. Il est logique de supposer que les applications Android fonctionneront sur du matériel ARM, mais Microsoft n’a pas encore détaillé comment cela fonctionnerait.

Windows 11 a apporté une refonte visuelle, un nouveau menu Démarrer, de nouvelles dispositions Snap pour Windows, des mises à jour 40 % plus petites qui s’exécutent désormais plus discrètement en arrière-plan, et plus encore.

Le nouveau système d’exploitation arrivera plus tard cette année, aux alentours des vacances.

