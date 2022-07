Les applications Android peuvent être sommaires. Comment refuser les autorisations

Les applications mobiles adorent demander des autorisations qu’elles n’ont pas à demander. Quelques Android les applications peuvent demander des autorisations excessives et totalement inapplicables à l’utilité réelle de l’application – comme si une application de lampe de poche demande l’accès à votre caméra, microphone ou emplacement. Lorsqu’une application demande plus d’autorisations que nécessaire, c’est généralement pour collecter autant de vos données que possible et vendez-le à des tiers comme des annonceurs et des courtiers en données.

Brett Pearce/Crumpe



Faites attention aux autorisations d’applications potentiellement invasives telles que l’accès à votre emplacement, à votre appareil photo, à votre microphone, à vos contacts, à votre historique de navigation et à votre photothèque. Une application peut collecter une tonne d’informations personnelles sensibles à partir de ces autorisations et peut mettre votre vie privée en danger. C’est pourquoi il est important de gérer les autorisations des applications sur vos appareils Android.

Gardez toujours les autorisations d’application au minimum. Accordez à vos applications l’autorisation d’accéder uniquement à ce dont elles ont besoin sur votre appareil pour fournir les fonctionnalités dont vous avez besoin. Par exemple, une application météo ou une application de navigation aura naturellement besoin d’accéder à votre emplacement pour fonctionner correctement, mais il n’y a aucune raison pour qu’elle ait besoin d’accéder à votre appareil photo ou à vos contacts. Et dans certains cas, vous n’aurez peut-être même pas besoin de donner à une application météo vos données de localisation si vous pouvez entrer manuellement votre code postal ou votre ville.

Heureusement, il est facile de modifier les autorisations des applications sur votre appareil Android – et vous pouvez choisir si vous souhaitez gérer les autorisations par application ou par type d’autorisation. Voici comment gérer les autorisations des applications sur votre appareil Android :

Notez que les étapes décrites ci-dessous s’appliquent aux appareils exécutant Android 11 et versions ultérieures.

Comment gérer les autorisations des applications Android par application

Si vous êtes préoccupé par les autorisations accordées à une certaine application sur votre appareil Android, vous pouvez gérer les autorisations application par application. Voici ce qu’il faut faire :

1. Robinet Réglages

2. Robinet applications

3. Faites défiler vers le bas et appuyez sur l’application en question (ou vous pouvez rechercher l’application en appuyant sur l’icône de la loupe)

4. Robinet Autorisations

5. Appuyez sur une autorisation pour autoriser ou non

Vous pouvez également accéder à la Autorisations menu depuis n’importe quelle application en appuyant longuement sur l’icône de l’application sur l’écran de votre téléphone. Appuyez sur le Info icône dans le coin supérieur droit de la fenêtre qui apparaît pour accéder à la Informations sur l’application menu et appuyez sur Autorisations De là.

Du Informations sur l’application menu, vous pouvez également activer le Supprimer les autorisations si l’application n’est pas utilisée fonctionnalité, qui supprime les autorisations pour l’application si vous ne l’avez pas utilisée pendant trois mois.

Comment gérer les autorisations des applications Android par type d’autorisation

Si vous souhaitez voir quelles applications vous avez refusé ou autorisé l’accès à une certaine autorisation, comme votre microphone ou votre emplacement, vous pouvez gérer les autorisations de vos applications par type d’autorisation. Voici comment:

1. Robinet Réglages

2. Robinet Intimité

3. Robinet Gestionnaire d’autorisations

4. Appuyez sur le type d’autorisation pour voir quelles applications autorisent l’autorisation sélectionnée

5. Appuyez sur une application et sélectionnez Permettre ou Ne permettez pas

Comment gérer de manière universelle l’accès à la caméra et au microphone pour toutes les applications

Vous pouvez même refuser universellement à toutes les applications d’accéder à votre caméra et/ou microphone avec un seul interrupteur à bascule si vous souhaitez adopter une ligne dure avec ces deux autorisations. Voici comment vous pouvez basculer les autorisations de la caméra et du microphone sur toutes les applications de votre appareil Android :

1. Robinet Réglages

2. Robinet Intimité

3. Basculer Accès à la caméra et Accès au micro Allumé ou éteint

Suivre cette voie peut être un excellent moyen de garantir qu’aucune application n’a accès à votre caméra ou à votre microphone. Cependant, gardez à l’esprit que les applications de communication vidéo telles que Zoom ou Skype, qui dépendent de votre caméra et de votre microphone pour fonctionner, ne fonctionneront pas correctement si ces autorisations sont définies sur la position “off”.

