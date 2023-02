Les applications alimentaires dominées par McDonald’s l’année dernière

En 2022, l’application McDonald’s était l’application alimentaire la plus téléchargée au monde.

C’est selon le journal de l’industrie de la restauration rapide Magazine RSQ, qui indique que l’application McDonald’s a été téléchargée par plus de 127 millions de personnes dans le monde l’année dernière. Ce qui représente à peu près autant de personnes que vivre au Mexique, le 10ème pays le plus peuplé du monde.

Les applications suivantes les plus téléchargées dans le monde pour 2022 étaient UberEats, avec un total de 60 millions de téléchargements, et DoorDash, avec 42 millions – même combinés, ils ne se sont pas approchés de l’application McDonald’s l’année dernière.

Aux États-Unis seulement, l’application McDonald’s a été téléchargée par plus de 40 millions de personnes. C’est plus que le total combiné des trois applications alimentaires les plus téléchargées aux États-Unis en 2022 : Starbucks (13,6 millions), Domino’s (10,6 millions) et Taco Bell (10,4 millions).

L’application McDonald’s a été lancée en 2015 et, lors de son lancement, elle a permis aux gens de parcourir le menu McDonald’s et d’enregistrer et d’utiliser des coupons. En 2017, l’application a commencé à permettre aux clients de personnaliser leurs commandes et réorganiser les articles précédents. Puis en 2021, l’entreprise lance son premier programme de fidélité, Récompenses MyMcDonald’svia l’application.

McDonald’s a également organisé de nombreuses promotions en 2022 exclusivement via son application, comme la chance de gagner le Carte McGold et la chance de gagner divers prix au Coupe du monde du Qatar.

Vous pouvez télécharger gratuitement l’application McDonald’s dans le App Store d’Apple et le Boutique Google Play.

Pour en savoir plus, consultez les applications primées de 2022 sur le App Store d’Apple et le Boutique Google Play.