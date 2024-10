Les Apple AirPods Pro 2 bénéficient de 32 % de réduction pendant les Prime Big Deal Days

Avertissement : lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons gagner une commission d’affiliation.

Les Prime Big Deal Days sont là et les deals se multiplient déjà. Du mardi 8 octobre au mercredi 9 octobre, nous constatons déjà des offres importantes sur l’iPad Mini, les tablettes Samsung Galaxy, les DVD et plus encore.

Maintenant, le modèle Apple AirPods Pro 2 a son tour – économisez 32 % pendant les Prime Big Deal Days et obtenez-les pour seulement 169 $.

Écouteurs sans fil Apple AirPods Pro 2 Amazone

Les Prime Big Deal Days continuent sérieusement à apporter de la chaleur et nous ne quittons pas la cuisine. Cette offre revient essentiellement à obtenir un billet au premier rang pour votre concert préféré sans le volume époustouflant.

Ce ne sont cependant pas des écouteurs ordinaires. Les AirPods Pro 2 font bien plus que simplement jouer de la musique. Ils disposent d’une suppression active du bruit qui est si efficace que c’est comme votre bouton de sourdine personnel pour le monde extérieur. Besoin d’entendre ce qui se passe autour de vous ? Activez simplement le mode Transparence, et voilà : le mode espion instantané, mais sans le trench-coat sournois.

Contrairement à toutes les autres paires d’écouteurs que nous avons vues auparavant, ces AirPod sont même livrés avec un test auditif intégré. Qui aurait cru que vos écouteurs seraient ceux qui vérifieraient vos oreilles ? Cela change la donne pour ceux qui sont connus pour écouter leur musique un peu plus fort que les autres. Vous savez qui vous êtes. De plus, ils regorgent d’intelligence. La puce H2 offre un son si net et si clair que c’est comme si vos artistes préférés jouaient avec vous dans le métro.

Besoin de quelque chose qui puisse survivre à vos séances de gym trempées de sueur ou à cette chute accidentelle dans l’évier ? Ne vous inquiétez pas, ils résistent à la poussière, à la sueur et à l’eau. Et avec quatre tailles d’embouts en silicone, l’ajustement est suffisamment personnalisable pour que vous puissiez jeter cette vieille paire de bouchons d’oreilles en mousse. Oh, et n’oublions pas la durée de vie de la batterie : 30 heures au total avec le boîtier.

Si vous utilisez toujours ces écouteurs filaires emmêlés de 2015, il est peut-être temps de les mettre à niveau. Procurez-vous le modèle Apple AirPods Pro 2 aujourd’hui et écoutez correctement.

