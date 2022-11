Les appels téléphoniques pandémiques d’Aysanabee avec son grand-père ont inspiré son premier album

Non réservé54:00Présentation de la musicienne Oji-Cree Aysanabee

Au début de la pandémie de COVID-19, Evan Pang s’est assuré de vérifier auprès de son grand-père à Thunder Bay.

“Il était important pour moi d’enregistrer une partie de cela, car non seulement il y avait des épidémies, mais sa santé n’était pas si bonne à l’époque”, a-t-il déclaré.

Mais bientôt, ces conversations sont devenues plus profondes, découvrant des histoires de famille et engageant Pang dans un nouveau voyage de récupération personnelle. Alors, avec la bénédiction de son grand-père, il a commencé à enregistrer leurs conversations.

“Nous avons passé la première année à apprendre à nous connaître d’une manière que nous n’avions jamais connue auparavant”, a déclaré le musicien basé à Toronto. Non réservé hôte Rosanna Deerchild. “J’ai essentiellement passé la première année de la pandémie à interviewer mon grand-père.”

Beaucoup de choses ont changé depuis. Pang passe maintenant par Aysanabee, après avoir récupéré le nom de sa famille. Il a abandonné sa carrière dans le journalisme pour devenir musicien. Jusqu’à présent, il s’est produit dans près de 100 spectacles et festivals et a signé avec Ishkōdé Records, une maison de disques dirigée par des femmes autochtones.

Watin Aysanabee, grand-père du musicien Aysanabee. (Tchad Kirvan)

Et juste cette semaine, il a lancé son premier album, Watin. Il porte le nom de son grand-père et comprend des extraits de leurs appels téléphoniques enregistrés, tissant efficacement leurs histoires dans un récit lyrique unique de 19 pistes.

“J’avais en quelque sorte cette urgence d’écrire quelque chose, donc au moins il y a quelque chose là-bas. Une grande partie de notre histoire se perd lorsque nos aînés partent”, a déclaré Aysanabee.

Un “voyage de reconnexion”

Aysanabee est Oji-Cree, Sucker Clan de la Première Nation de Sandy Lake dans le nord de l’Ontario, mais il a quitté la réserve à seulement trois ans. Il a grandi dans plusieurs villes du nord de l’Ontario et du Manitoba avant de s’établir à Kaministiquia, une petite communauté près de Thunder Bay, en Ontario.

Il a appris à jouer de la guitare quand il était petit, parce que sa famille vivait hors réseau et qu’il n’y avait pas grand-chose d’autre à faire à la maison, a-t-il dit. Il se souvient que sa première performance devant un public était dans son jardin, à l’intérieur du Winnebago de son grand-père. Le public : une famille de chats.

La mère d’Aysanabee lui a donné le nom de famille Pang, un nom qui “n’a aucun lien avec personne”, car elle pensait qu’il pourrait trouver du travail plus facilement avec un nom non autochtone.

Cela faisait écho à l’histoire de son grand-père, qui a été rebaptisé de Watin à “Walter” lorsqu’il a été forcé de fréquenter le pensionnat McIntosh dans le nord-ouest de l’Ontario. C’est la base de la dernière chanson de l’album, Les nomades.

Reprendre le nom d’Aysanabee est devenu une partie importante de son “voyage de reconnexion” à ses racines.

REGARDER : Le clip de Nomads :

Dans leurs conversations, Watin a raconté des histoires sur son séjour au pensionnat. Lui et ses camarades parlaient dans leur langue, malgré les menaces du personnel de l’école, pour se souvenir de leur identité autochtone.

“De toute évidence, il porte beaucoup plus, mais c’est en quelque sorte être capable de partager un peu ce fardeau et de … apprendre à se connaître à un niveau plus profond”, a déclaré Aysanabee.

L’un des souvenirs les plus émouvants est à la base de la première chanson de l’album, Seeseepanole nom de son arrière-grand-père.

“Je demandais [my grandfather] ce que signifiait le nom de son père, et il ne le savait pas”, se souvient Aysanabee.

“Cela m’a vraiment frappé: quelque chose d’aussi simple que … un enfant ne sachant pas ce que signifiait le nom de son père et qui se faisait en quelque sorte enlever cela.”

Couverture de Watin, le premier album d’Aysanabee, peinte par Montina Hussey. (Montina Hussey)

Aysanabee voulait son album Watin Cependant, il ne s’agit pas seulement d’histoires douloureuses du passé.

Une autre chanson, Rivière, est basé sur l’histoire de la rencontre de son grand-père et de sa grand-mère au pensionnat McIntosh. Leurs familles voulaient qu’ils retournent chacun dans leur communauté d’origine plutôt que de se marier. Au lieu de cela, ils se sont enfuis et ont commencé une nouvelle vie ensemble.

“Je voulais vraiment montrer, oui, voici une chose vraiment terrible qui arrive à une personne. Mais voici que cette personne se lève, se montre à la hauteur de l’occasion en ce moment en tant qu’enfant”, a déclaré Aysanabee.

Étoile montante

Aysanabee a signé avec Ishkōdé Records en 2021 et devient rapidement une étoile montante.

La sortie de son premier album survient alors qu’une vague d’artistes autochtones fait irruption sous les projecteurs du divertissement grand public d’une manière inédite.

Jeremy Dutcher l’a qualifié de « renaissance autochtone » lorsqu’il a remporté le prix Polaris en 2018.

Aysanabee a des sentiments mitigés à ce sujet.

“Une partie de moi se sent presque coupable, parce que ce n’est pas du tout comme le [level of] le talent a changé entre maintenant et il y a 10 ans”, a-t-il déclaré. “C’est juste que les gens y prêtent attention maintenant, et de plus en plus de gens commencent à s’en soucier.”

Aysanabee se produit au concert Unity Jam pour commémorer la Journée nationale pour la vérité et la réconciliation au parc Dufferin Grove à Toronto le 30 septembre 2021. (Evan Buhler/La Presse Canadienne)

Aysanabee parle encore régulièrement à son grand-père, qui, selon lui, est “ravi” de son succès en tant qu’artiste musical.

“Les travailleurs du foyer de soins de longue durée sont comme, ‘Aysanabee? Je [saw] votre nom au Wake the Giant Music Festival. Et il est vraiment fier de moi”, a-t-il déclaré.

“Il est vraiment heureux que nous soyons capables de faire les choses que nous voulions – et pas seulement de survivre, mais de réussir et de prospérer dans ces espaces en tant que nous-mêmes.”