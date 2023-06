Les appels téléphoniques de ce matin seront soigneusement contrôlés pour empêcher les téléspectateurs de patauger dans le scandale de Phillip Schofield

Les producteurs de CE matin filtreront avec diligence les appels téléphoniques dans l’émission de demain pour empêcher les téléspectateurs de patauger dans le scandale de l’affaire Phillip Schofield.

Les publications sur les réseaux sociaux et tous les éléments interactifs du programme sont également suspendus pour éviter tout risque d’abus visant les présentateurs.

Cette décision intervient alors que Holly Willoughby, 42 ans, revient au programme après une absence de deux semaines et abordera les retombées de front.

Nous avons révélé en exclusivité du jour au lendemain comment une source télévisée a déclaré que l’animatrice avait personnellement préparé une déclaration parce qu’elle voulait dire aux téléspectateurs à quel point cela avait été difficile pour tout le monde dans les coulisses de l’émission.

Son ancien copain, 61 ans, a dévoilé sa liaison avec un coureur ITV beaucoup plus jeune et, ce faisant, a suscité des questions majeures sur l’avenir de la série.

Holly a pris une semaine de congé lorsque Phillip a initialement annoncé qu’il quittait le programme de jour à succès, avant de s’envoler pour le Portugal avec sa sœur, ses parents et sa famille pendant une autre semaine.

On dit que les collègues sont sympathiques envers Holly et essaieront de rendre son retour au travail aussi fluide que possible.

Une source télévisée a déclaré: «Holly veut répondre aux récents aveux de Phillip au sujet de sa liaison.

« Elle sera honnête et ouverte, en le mentionnant par son nom. Elle ne craint pas le sujet délicat car elle veut se présenter aux téléspectateurs et aux fans fidèles.

«Même si Holly est en vacances avec sa famille, elle y a beaucoup réfléchi et a essayé de gérer la tournure dramatique des événements.

« Elle a réfléchi à ce qu’elle va dire et l’a écrit à l’avance, en prenant son temps pour trouver les bons mots. Ce n’est pas quelque chose qu’elle est forcée de faire.

« Ce ne sera pas un moment facile pour elle, et elle sait qu’elle pourrait devenir émotive, mais elle pense que c’est la bonne chose à faire et veut en parler de manière honnête.

«Cela se produira au tout début de l’émission de lundi.

« Holly était vraiment bouleversée d’apprendre que Phil se sentait suicidaire au milieu du contrecoup depuis le scandale et ne veut pas qu’il souffre, alors elle choisira ses mots avec soin et les prononcera avec sensibilité. »

Holly sera rejointe sur le canapé lundi par la co-animatrice Josie Gibson.

Après son discours, elle se concentrera ensuite sur des sujets de divertissement légers.

Elle interviewera le chanteur de Queen Adam Lambert pour célébrer le mois de la fierté et la communauté LGBT.

Le personnel a retiré des photos de Phillip des couloirs d’ITV pour signifier une nouvelle ère – mais pas comme un camouflet, prétend-on.

Phillip a dit au Sun que Holly n’était pas au courant de sa liaison.

Il a dit : « J’ai perdu mon meilleur ami. Holly ne savait pas. Et elle a été l’un des premiers textos que j’ai envoyé pour dire « Je suis tellement désolé de t’avoir menti. »

Une source a déclaré: « Tout le monde se sent sympathique à Holly et il y aura certainement quelques nerfs sur le plateau lundi matin.

« Tout le monde a hâte que son retour dans l’émission se passe bien, mais l’équipe fera de son mieux pour qu’elle soit la bienvenue.

« Holly se sent clairement anxieuse à propos de certaines choses, mais en même temps, elle est déterminée à y remédier. »

