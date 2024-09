Les appels s’étendent sur 4 décennies pour un prisonnier reconnu coupable sur la base de peu de preuves policières

NEW KENSINGTON, Pennsylvanie — Les quatre hommes qui ont incarcéré Steve Szarewicz pour meurtre ont tous changé leur histoire à un moment ou à un autre, mais Szarewicz est toujours derrière les barreaux. C’est là qu’il est depuis près de 43 ans.

Un jury l’a reconnu coupable du meurtre de Billy Merriwether, 25 ans, qui a reçu deux balles à l’arrière de la tête et une fois à la poitrine, son corps laissé face contre terre sur une route de campagne de l’ouest de la Pennsylvanie, un matin pluvieux de février 1981.

Il n’y avait aucune empreinte digitale, aucun témoignage oculaire ni aucune preuve ADN reliant Szarewicz à la scène. Les enquêteurs n’ont jamais retrouvé les armes du crime. Au lieu de cela, l’affaire reposait sur les paroles de quatre informateurs en prison qui ont tous témoigné que Szarewicz leur avait avoué.

Trois des quatre se sont rétractés : un dans une interview avec un célèbre journaliste ; un dans une déclaration écrite aux enquêteurs de la défense ; et un autre à l’avocat de Szarewicz, qui a signé un affidavit relatant l’échange. Un autre détenu a déclaré au tribunal que le quatrième témoin contre Szarewicz avait fabriqué son histoire pour régler ses comptes.

Néanmoins, en 1983, un jury de Pittsburgh a trouvé le témoignage des informateurs suffisamment crédible pour condamner Szarewicz, malgré les scrupules qu’ils ont exprimés au juge quant au manque de preuves matérielles.

Aujourd’hui, la condamnation est toujours en appel, Szarewicz demandant à la Cour supérieure de l’État de réduire sa peine à perpétuité entre 10 et 20 ans, le libérant ainsi.

Le Pennsylvania Innocence Project s’est vivement intéressé à cette affaire, notamment en raison de la manière dont les procureurs se sont appuyés sur les témoignages des informateurs en prison. UN base de données nationale sur plus de 3 400 exonérations depuis 1989, on compte plus de 200 cas dans lesquels des informateurs en prison ont joué un rôle dans des condamnations injustifiées.

Le recours aux informateurs par les procureurs a subi « des changements radicaux au cours des 40 dernières années », motivés par des inquiétudes quant à leur fiabilité, a déclaré Marissa Boyers Bluestine du Quattrone Center for the Fair Administration of Justice de la faculté de droit de l’Université de Pennsylvanie.

« Si le procureur présente des arguments suffisamment solides, il ne veut pas recourir à un informateur, ce n’est pas sa preuve de prédilection », a-t-elle déclaré.

Ce qui complique les choses pour Szarewicz, c’est que la Pennsylvanie dispose de l’un des cadres les plus stricts du pays en matière d’appels criminels et de procédures post-condamnation, a déclaré Liz DeLosa, avocate du Pennsylvania Innocence Project qui a passé des années à enquêter sur le cas de Szarewicz.

Par exemple, l’État n’a aucun moyen de renoncer aux questions de procédure, même face à « des preuves convaincantes de l’innocence réelle », a-t-elle déclaré. Son organisation estime qu’il y a des raisons de remettre en question l’intégrité de la condamnation et envisage de représenter officiellement Szarewicz.

Lorsque les tribunaux annulent des condamnations sur la base du témoignage d’un informateur, c’est généralement parce que les procureurs ont conclu un accord avec le témoin et ne l’ont pas révélé, a déclaré le professeur Bruce Antkowiak, avocat au Saint Vincent College de Latrobe, en Pennsylvanie, et ancien avocat de la défense et procureur. .

« Notre système judiciaire place la question de la crédibilité sur l’autel du jury », a déclaré Antkowiak. « Et si un jury entendait ces témoins et déterminait qu’ils étaient véridiques, les cours d’appel seraient réticentes à apporter le moindre changement. »

Les ennuis de Merriwether s’accumulaient lorsqu’il fut tué. Au chômage et vivant de l’assistance publique, il était connu comme quelqu’un qui « se battrait en un rien de temps », a déclaré une connaissance aux détectives de l’époque.

Trois semaines auparavant, un homme qui affirmait que Merriwether l’avait intimidé l’avait poignardé à plusieurs reprises lors d’une bagarre dans un bar, le conduisant à l’hôpital. Merriwether lui-même a été accusé d’avoir battu une femme lors d’un vol dans un dépanneur. Et il a été rapporté que certains types de son quartier de New Kensington ayant des liens avec le crime organisé le poursuivaient parce qu’ils pensaient qu’il les avait volés. Il était suffisamment inquiet pour passer une partie de ses derniers jours à s’entraîner au tir avec une arme de poing.

Merriwether a également eu des problèmes dans sa vie amoureuse. Lui et sa petite amie étaient mariés à d’autres personnes. Et le père de sa petite amie – un gangster local aujourd’hui décédé nommé Mitch Roditis – était contrarié par le fait que Merriwether, qui était noir, sortait avec sa fille blanche.

Le jour où Merriwether a été tué, a déclaré un ami à la police, il est venu chez elle avant l’aube, nerveux, fauché et disant qu’il avait besoin de 1 500 $ à 9 heures du matin.

Vers 7 heures du matin, un promeneur de chiens à environ 37 kilomètres au nord-est de Pittsburgh a rapporté avoir entendu une seule explosion qui ressemblait à un coup de feu. Quelques instants plus tard, trois autres retentirent. Une équipe routière à proximité a vu une voiture passer à toute vitesse avec deux hommes à bord. Ils se sont arrêtés, puis sont repartis, laissant derrière eux le cadavre de Merriwether.

Les procureurs ont exposé une théorie simple du crime : il s’agissait d’un meurtre contre rémunération d’une valeur de 5 000 $. Ils ont soutenu que Roditis, qui n’a jamais été inculpé, avait poussé Szarewicz et deux autres hommes à tuer Merriwether parce qu’il sortait avec la fille de Roditis.

Szarewicz, qui connaissait Merriwether dans le quartier où ils ont grandi, a connu une enfance mouvementée après la mort de son père alors qu’il était à l’école primaire. Au moment où il a été accusé du meurtre, à l’âge de 23 ans, Szarewicz avait un casier judiciaire comprenant des vols à main armée, des recel de biens volés, des accusations en matière d’armes à feu et des délits liés à la drogue.

L’affaire du meurtre « n’était pas une récompense », a rappelé le procureur, l’ancien procureur adjoint du comté d’Allegheny, Chris Conrad, dans une interview ce printemps. « Ce n’était pas un cas où vous entrez et obtenez des aveux, des empreintes digitales et simplement d’excellentes preuves matérielles. Il n’y avait aucune preuve matérielle. Il a fallu se battre pour trouver un mobile.

Un examinateur polygraphique a conclu que Szarewicz avait dit la vérité lorsqu’il a déclaré qu’il n’était pas impliqué dans le meurtre, mais les polygraphes ne sont pas admissibles devant un tribunal. Pourtant, Szarewicz dit qu’il en prendrait un autre aujourd’hui.

Au tribunal, il a déclaré qu’il résidait avec l’une de ses sœurs et son petit ami juste à l’extérieur de Greensburg, en Pennsylvanie, à environ 48 kilomètres de là lorsque Merriwether a été tué. Le couple l’a soutenu.

Mais Vince Rattay, métallurgiste à la retraite et ancien membre du jury qui a maintenant plus de 90 ans, a rappelé que l’attitude de Szarewicz à la barre avait nui à sa défense. « Peut-être que cela aurait été mieux s’ils ne l’avaient pas comme témoin », a déclaré Rattay lors d’un entretien téléphonique en mai. « Il était arrogant. »

Et les jurés avaient un autre scrupule à propos de cette affaire : ils ont demandé au juge du procès s’ils pouvaient condamner quelqu’un sans preuve matérielle. Il a dit qu’ils devraient être plus précis.

Lorsque le verdict de culpabilité a été rendu, a rapporté le Pittsburgh Post-Gazette, Szarewicz a déclaré : « Dieu au ciel sait que je suis innocent. »

Szarewicz a fermement clamé son innocence, lançant un appel après l’autre, parfois traité par des avocats mais souvent en se représentant lui-même. Il s’est retrouvé à maintes reprises dans des impasses, perdant une série de décisions de tribunaux inférieurs et étant refoulé par la Cour suprême de Pennsylvanie et la Cour suprême des États-Unis.

Une grande partie de l’attention de Szarewicz a été portée sur les informateurs de la prison, que les détectives ont hébergés ensemble pendant un certain temps peu de temps avant que Szarewicz ne soit inculpé. Trois de ces quatre témoins étaient liés les uns aux autres.

En septembre 1982, le témoin Dave Cannon a écrit une lettre disant qu’il ne serait pas juste que Szarewicz aille en prison et que Cannon avait accepté de témoigner uniquement parce qu’il pensait que cela pourrait l’aider à sortir de prison. Trois jours plus tard, Cannon a rencontré un enquêteur de la défense et a déclaré que Szarewicz ne lui avait jamais rien dit sur son implication dans le meurtre de Merriwether.

Au procès, Cannon a encore changé son histoire, témoignant qu’il avait écrit la lettre parce qu’il avait peur de Szarewicz. Contacté par l’Associated Press par téléphone en mars, Cannon a maintenu sa déclaration selon laquelle Szarewicz lui avait avoué à l’intérieur de la prison du comté d’Allegheny.

« En fin de compte, il l’a fait », a déclaré Cannon. « Il pensait que cela le faisait ressembler à une grosse roue. Je pensais que c’était un punk.

Et si on lui demandait de témoigner à nouveau ? « Je ne coopérerai pas du tout », a déclaré Cannon. « Cela fait trop longtemps. J’ai maintenant des problèmes de mémoire.

Huit mois après la condamnation de Szarewicz, un autre informateur qui a témoigné contre lui, Ernie Bevilacqua, a écrit dans une déclaration sous serment : « J’ai menti sur tout ce que j’ai dit sur Steve et j’irais au tribunal pour l’aider et dire ce qui s’est réellement passé. » Il a ensuite réitéré ce sentiment dans une interview avec le journaliste d’investigation Bill Moushey dans la salle de visite du pénitencier de Western State. Les notes de Moushey indiquent que Bevilacqua lui a dit que « tout cela était une grosse mise en scène dès le début ».

Des années plus tard, lorsqu’un enquêteur nommé par le tribunal a interrogé Bevilacqua sur l’échange, Bevilacqua a encore changé son histoire. Comme Cannon, il a déclaré qu’il s’était rétracté uniquement parce qu’il avait peur de Szarewicz, de ses amis et de ses codétenus.

Approché par un journaliste de l’AP à son domicile de Greensburg, en Pennsylvanie, en avril, Bevilacqua a déclaré qu’il avait également des problèmes de mémoire et a ordonné au journaliste de s’éloigner. Il a déchiré une lettre sollicitant des commentaires et a appelé la police pour porter plainte.

Le troisième informateur qui a fait volte-face dans le cas de Szarewicz était Rick Bowen.

Environ six mois après la condamnation de Szarewicz, Bowen a contacté l’avocat de la défense Pat Thomassey au palais de justice du comté de Westmoreland. Thomassey a ensuite signé un affidavit disant que Bowen « m’a indiqué qu’en fait, il avait menti dans l’affaire contre Steven Szarewicz afin de conclure un accord pour lui-même et d’éviter d’être poursuivi pour divers crimes ». Bowen, décédé dans le Missouri en 1997, a ensuite nié l’échange.

Le quatrième informateur à témoigner contre Szarewicz, Kenny Knight, n’a pas répondu aux multiples messages laissés aux membres de sa famille ni à une note laissée à son domicile en avril. Lorsque la police l’a interrogé pour la première fois au sujet du meurtre de Merriwether, il n’a pas impliqué Szarewicz, même lorsqu’on lui a demandé. Il a déclaré plus tard qu’il craignait Szarewicz et qu’il avait caché des informations parce qu’il ne voulait pas s’impliquer.

Lors d’une audience après le procès, Knight a invoqué son droit constitutionnel du cinquième amendement d’éviter l’auto-incrimination et a refusé de témoigner.

Thomas Fitzgerald, le détective principal chargé du meurtre de Merriwether, a déclaré en avril qu’il était convaincu que les informateurs avaient dit la vérité lorsqu’ils ont impliqué Szarewicz.

« C’est la décision du jury », a déclaré Fitzgerald. « Ramenez le même jury et demandez-lui à nouveau. »

Mais lors d’une procédure judiciaire en 1992 – environ neuf ans après la condamnation de Szarewicz – un juge a déclaré que la crédibilité des témoins était « aussi basse que le ventre d’un serpent ». La procureure Maria Copetas ne les a pas défendus.

« Il y a une quantité extraordinaire de preuves dans le dossier qui indiquent qu’en fait (ils) se sont rétractés à un moment donné, puis ont rétracté leurs rétractations, puis ont refusé de témoigner devant le tribunal », a déclaré Copetas au juge.

C’était à peu près à l’époque, a déclaré Szarewicz, que son avocat de la défense avait plaidé coupable de meurtre au troisième degré, même si Szarewicz affirmait toujours son innocence.

«Au moins, j’aurais eu une vie», écrivit-il plus tard à l’AP. Mais il dit que le procureur a refusé.

Les procureurs du comté d’Allegheny se battent depuis longtemps pour maintenir la condamnation de Szarewicz, et les tribunaux ont accepté.

Dans les décisions les plus récentes, le juge du comté d’Allegheny, Kevin Sasinoski, a déclaré que les allégations les plus récentes de Szarewicz n’étaient pas suffisantes pour gagner un appel après le procès. Szarewicz a déclaré qu’il avait découvert des preuves après le procès selon lesquelles Bowen avait obtenu un accord des procureurs en échange de son témoignage et que Bevilacqua avait changé son histoire en celle d’un enquêteur nommé par le tribunal.

Le bureau du procureur du comté d’Allegheny, Stephen Zappala, a ensuite déclaré à une cour d’appel que « les preuves de rétractation sont « notoirement peu fiables », et si elles impliquent un aveu de parjure, « c’est la source de preuve la moins fiable ».

Szarewicz a également récemment déposé sa première demande de grâce, mais même lui reconnaît que sa déclaration d’innocence réelle peut être un problème. Le Conseil des grâces aime voir la contrition.

Le Projet Innocence a écrit à Zappala une lettre de 14 pages en septembre 2021 qui exposait ses préoccupations et demandait si les procureurs examineraient l’affaire et ouvriraient leurs dossiers. La réponse du bureau a été que la question serait réexaminée.

Zappala et son équipe ont décliné plusieurs demandes de commentaires de l’AP.

La sœur de Szarewicz, Suzy Patton, dit qu’elle l’accueillerait dans sa maison de la région de Pittsburgh s’il était un jour libéré. Elle pense qu’il est innocent et pense qu’il ne serait pas en prison si la famille avait de l’argent.

Aujourd’hui, Szarewicz passe du temps à travailler sur son propre cas et aide parfois d’autres détenus à résoudre le leur. Il a un travail de concierge qui lui rapporte environ 75 dollars par mois, marche régulièrement et participe à des études bibliques.

Et depuis sa cellule commune à l’établissement correctionnel d’État de Houtzdale, il espère faire une pause.

« Si je n’avais pas la foi, je suis sûr que je ne serais probablement pas en vie pour combattre un autre jour », écrivait Szarewicz il y a quelques années. « Y a-t-il quelqu’un qui est consterné par cet abus flagrant du système ? Si oui, aidez-moi, s’il vous plaît ?