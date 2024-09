Les appels s’étendent sur 4 décennies pour un prisonnier reconnu coupable sur la base de peu de preuves policières

NEW KENSINGTON, Pennsylvanie — Les quatre hommes qui ont incarcéré Steve Szarewicz pour meurtre ont tous changé leur histoire à un moment ou à un autre, mais Szarewicz est toujours derrière les barreaux. C’est là qu’il est depuis près de 43 ans.

Un jury l’a reconnu coupable du meurtre de Billy Merriwether, 25 ans, qui a reçu deux balles à l’arrière de la tête et une fois à la poitrine, son corps laissé face contre terre sur une route de campagne de l’ouest de la Pennsylvanie en 1981.

Il n’y avait aucune empreinte digitale, aucun témoignage oculaire ni aucune preuve ADN reliant Szarewicz à la scène. L’affaire reposait sur les paroles de quatre informateurs en prison qui ont tous déclaré que Szarewicz leur avait avoué, et trois des quatre se sont rétractés. Un autre détenu a déclaré au tribunal que le quatrième témoin contre Szarewicz avait fabriqué son histoire pour régler ses comptes.

Néanmoins, en 1983, un jury de Pittsburgh a trouvé le témoignage des informateurs suffisamment crédible pour condamner Szarewicz, malgré les scrupules qu’ils ont exprimés au juge quant au manque de preuves matérielles.

Aujourd’hui, la condamnation est toujours en appel, Szarewicz demandant à la Cour supérieure de l’État de réduire sa peine à perpétuité à 10 à 20 ans.

UN base de données nationale sur plus de 3 400 exonérations depuis 1989, on compte plus de 200 cas dans lesquels des informateurs en prison ont joué un rôle dans des condamnations injustifiées.

Lorsque les tribunaux annulent des condamnations sur la base du témoignage d’un informateur, c’est généralement parce que les procureurs ont conclu un accord avec le témoin et ne l’ont pas révélé, a déclaré le professeur Bruce Antkowiak, avocat au Saint Vincent College de Latrobe, en Pennsylvanie, et ancien avocat de la défense et procureur.

« Notre système judiciaire place la question de la crédibilité sur l’autel du jury », a déclaré Antkowiak.

Les ennuis de Merriwether s’accumulaient lorsqu’il fut tué. Il était au chômage et vivait de l’assistance publique, connu comme quelqu’un qui « se battrait en un rien de temps », a déclaré une connaissance aux détectives de l’époque.

Selon certaines informations, des types de son quartier de New Kensington ayant des liens avec le crime organisé le poursuivaient parce qu’ils pensaient qu’il les avait volés.

Merriwether a également eu des problèmes dans sa vie amoureuse. Lui et sa petite amie étaient mariés à d’autres personnes. Et le père de sa petite amie – un gangster local aujourd’hui décédé nommé Mitch Roditis – était contrarié par le fait que Merriwether, qui était noir, sortait avec sa fille blanche.

Vers 7 heures du matin où Merriwether a été tué, un promeneur de chiens à environ 37 kilomètres au nord-est de Pittsburgh a rapporté avoir entendu une seule explosion qui ressemblait à un coup de feu. Quelques instants plus tard, trois autres retentirent. Une équipe routière à proximité a vu une voiture passer à toute vitesse avec deux hommes à bord. Ils se sont arrêtés, puis sont repartis, laissant derrière eux le cadavre de Merriwether.

Les procureurs ont exposé une théorie simple du crime : il s’agissait d’un meurtre contre rémunération d’une valeur de 5 000 $. Ils ont fait valoir que Roditis, qui n’a jamais été inculpé, avait poussé Szarewicz et deux autres hommes à tuer Merriwether parce qu’il sortait avec la fille de Roditis.

L’affaire du meurtre « n’était pas une récompense », a rappelé l’ancien procureur adjoint du comté d’Allegheny, Chris Conrad, dans une interview ce printemps. « Ce n’était pas un cas où vous entrez et obtenez des aveux, des empreintes digitales et simplement d’excellentes preuves matérielles. »

Une grande partie de l’attention de Szarewicz s’est portée sur les informateurs de la prison, trois d’entre eux étant liés les uns aux autres.

En septembre 1982, le témoin Dave Cannon a écrit une lettre disant qu’il ne serait pas juste que Szarewicz aille en prison et que Cannon avait accepté de témoigner uniquement parce qu’il pensait que cela pourrait l’aider à sortir de prison.

Au procès, Cannon a encore changé son histoire, témoignant qu’il avait écrit la lettre parce qu’il avait peur de Szarewicz. Contacté par l’Associated Press par téléphone en mars, Cannon a maintenu sa déclaration selon laquelle Szarewicz lui avait avoué à l’intérieur de la prison du comté d’Allegheny.

Huit mois après la condamnation de Szarewicz, un autre informateur qui a témoigné contre lui, Ernie Bevilacqua, a écrit dans une déclaration sous serment : « J’ai menti sur tout ce que j’ai dit sur Steve et j’irais au tribunal pour l’aider et dire ce qui s’est réellement passé. »

Des années plus tard, Bevilacqua a déclaré qu’il s’était rétracté uniquement parce qu’il avait peur de Szarewicz, de ses amis et de ses codétenus.

Le troisième informateur qui a fait volte-face dans le cas de Szarewicz était Rick Bowen.

Environ six mois après la condamnation de Szarewicz, Bowen a contacté l’avocat de la défense Pat Thomassey au palais de justice du comté de Westmoreland. Thomassey a ensuite signé un affidavit disant que Bowen « m’a indiqué qu’en fait, il avait menti dans l’affaire contre Steven Szarewicz afin de conclure un accord pour lui-même et d’éviter d’être poursuivi pour divers crimes ». Bowen a ensuite nié l’échange.

Le quatrième informateur à témoigner contre Szarewicz, Kenny Knight, n’a pas répondu aux multiples messages sollicitant des commentaires. Lorsque la police l’a interrogé pour la première fois au sujet du meurtre de Merriwether, il n’a pas impliqué Szarewicz, même lorsqu’on lui a demandé. Il a déclaré plus tard qu’il craignait Szarewicz et qu’il avait caché des informations parce qu’il ne voulait pas s’impliquer.

Lors d’une procédure judiciaire en 1992, un juge a déclaré que la crédibilité des témoins était « aussi basse que le ventre d’un serpent ». La procureure Maria Copetas ne les a pas défendus, affirmant qu’ils « se sont rétractés à un moment donné, puis ont rétracté leurs rétractations, puis ont refusé de témoigner devant le tribunal ».

Ces jours-ci, Szarewicz consacre du temps à son dossier. Il a un travail de gardien de prison qui lui rapporte environ 75 dollars par mois, marche régulièrement et participe à des études bibliques.

Il espère une pause.

« Si je n’avais pas la foi, je suis sûr que je ne serais probablement pas en vie pour combattre un autre jour », écrivait Szarewicz il y a quelques années. « Y a-t-il quelqu’un qui est consterné par cet abus flagrant du système ? Si oui, aidez-moi, s’il vous plaît ?