Les « appels secrets » de Meghan Markle à Kate Middleton dans le but de « arranger les choses » avec Royals

MEGHAN Markle aurait passé des « appels secrets » à Kate Middleton dans le but de arranger les choses avec la famille royale.

La duchesse de Sussex aurait tendu la main à sa belle-sœur parce qu’elle est sa seule chance de « lisser les choses » avec la famille royale.

Meghan Markle aurait passé des appels secrets à Kate Middleton pour la rallier Crédit : Getty

Meghan et Harry ont donné un certain nombre d’entretiens à couper le souffle sur leur famille ces derniers mois, Meghan craignant maintenant de perdre son titre en conséquence.

Une source a déclaré à Heat Magazine : « Meghan a peur de perdre son titre et les répercussions des déclarations de Harry sur les Royals dans son récent documentaire Apple TV+ avec Oprah Winfrey.

« Elle a secrètement contacté Kate, car elle sait que le seul espoir qu’ils peuvent avoir d’arranger les choses avec la famille est d’avoir Kate de leur côté. »

La source a ajouté que Kate préférerait « rester à l’écart de toute » conversation secrète « », car elle craignait que « tout ce qu’elle dit puisse être utilisé contre elle ».

« Mais », ont-ils noté, « elle veut la paix et la civilité, surtout vu la douleur que cela a causée à William, Charles et la reine.

« Ses seules paroles de sagesse pour Meghan et Harry sont d’arrêter une fois pour toutes les explosions publiques. »

Kate et Meghan regardent la finale féminine des championnats de Wimbledon en 2018 Crédit : Méga

Il a été rapporté que Meghan pense que Kate est sa seule chance de réparer les choses avec la famille royale Crédit : PA

Cela vient après que Meghan a déclaré en mars lors de son entretien avec Oprah Winfrey que Kate l’avait fait pleurer.

Elle a également expliqué comment elle s’est sentie suicidaire en tant que membre de la famille royale senior – mais n’a pas été aidée.

Le mois dernier, Harry a fait écho aux affirmations de son émission Apple TV The Me You Can’t See.

Il a dit que lorsque lui et Meghan se débattaient, la famille royale leur a refusé l’aide.

Le duc a déclaré: « Certainement maintenant, je ne serai jamais contraint au silence.

« Je pensais que ma famille aiderait, mais chaque demande, demande, avertissement, quel qu’il soit, se heurte à un silence total, à une négligence totale.

« Nous avons passé quatre ans à essayer de le faire fonctionner. Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour rester là-bas et continuer à jouer le rôle et à faire le travail. Mais Meghan avait du mal. »

La famille royale a félicité Meghan et Harry la semaine dernière après la naissance de leur petite fille Lilibet.

Le duc et la duchesse de Cambridge se sont dits « ravis » de l’arrivée de Lilibet « Lili » Diana Mountbatten-Windsor, après sa naissance vendredi.

Kate et Wills auraient également envoyé un cadeau aux Sussex pour leur nouvelle arrivée.

Pendant ce temps, des experts ont suggéré que la décision de Meghan et Harry de nommer leur fille après que le surnom de la reine agisse comme une branche d’olivier entre eux et la famille royale.

The Sun Online a contacté Kensington Palace et les représentants de Meghan pour commentaires.

Le duc et la duchesse de Sussex ont parlé de leur vie en tant que membres de la famille royale avec Oprah en mars Crédit : Getty