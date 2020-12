La chef de l’opposition NSW, Jodi McKay, a déclaré qu’elle soutiendrait un verrouillage à l’échelle de Sydney si des cas étaient découverts à l’extérieur des plages du nord.

Jusqu’à présent, seules les plages du nord ont été fermées, mais on craint que le groupe de 68 ne se propage hors de la zone sans être détecté.

Lundi matin, Mme McKay a salué le système de recherche des contacts de l’État, mais a déclaré que des mesures plus sévères devraient être envisagées.

La chef de l’opposition NSW, Jodi McKay, a déclaré qu’elle soutiendrait un verrouillage à l’échelle de Sydney si des cas étaient découverts à l’extérieur des plages du nord. Sur la photo: Sydney a déserté dimanche

«C’est le meilleur au monde, je n’ai aucun doute là-dessus», a-t-elle déclaré.

« Mais nous ne pouvons pas simplement compter sur l’équipe de recherche des contacts de NSW Health pour nous aider à surmonter cela. Tout doit être fait pour s’assurer que cela est contenu dans les plages du nord et que la propagation s’arrête.

Mme McKay a demandé à plusieurs reprises que les masques soient rendus obligatoires à l’extérieur du pays, mais le gouvernement ne veut pas le faire.

Le ministre de la Santé de la Nouvelle-Galles du Sud, Brad Hazzard, a déclaré qu’il ne voulait pas mettre un stress supplémentaire sur les chauffeurs de bus en leur demandant de devenir des policiers et de se disputer avec des personnes qui refusent de porter des masques.

« Si nous avons des chauffeurs de bus qui doivent agir comme des policiers, il y a déjà un niveau d’anxiété pour eux et nous ne voulons pas les mettre dans une situation où ils seront des policiers et peuvent éventuellement se battre », a-t-il déclaré à ABC. Nouvelles du lundi matin.

« Les responsables de la santé publique recommandent qu’il soit utilisé mais ne le rendent pas obligatoire pour le moment », a-t-il ajouté.

Lundi matin, NSW Health a publié un tweet disant que le gouvernement « recommande fortement » les masques dans les transports publics et là où la distanciation sociale n’est pas possible, comme dans les magasins et les supermarchés.

Le tweet a été accueilli par des centaines de commentaires de résidents de Sydney disant que les masques devraient être obligatoires.

Lorsqu’on lui a demandé dimanche pourquoi elle n’avait pas recommandé le port de masque obligatoire en Nouvelle-Galles du Sud, le directeur de la santé, le Dr Kerry Chant, a souligné l’importance de la responsabilité individuelle.

Il y a eu plus de 28 000 tests samedi et les files d’attente ont duré jusqu’à six heures dimanche alors que les résidents ont répondu à l’appel. Sur la photo: une file d’attente de test à Darlinghurst dimanche

« Nous avons tous un rôle à jouer dans la façon dont nous réagissons à cela et souvent les actions que nous adoptons exigent que les gens coopèrent et je dois simplement exprimer ma gratitude à la population de la Nouvelle-Galles du Sud », a-t-elle déclaré.

«En fin de compte, c’est aussi entre les mains des individus de la Nouvelle-Galles du Sud.

Le professeur Paul Kelly, directeur fédéral de la santé, a également déclaré qu’il n’était pas nécessaire de forcer les gens à porter des masques.

«Je comprends que l’utilisation des masques dans la région élargie de Sydney a considérablement augmenté», a-t-il déclaré.

«Nous n’avons pas besoin pour faire cela, les gens prennent leurs décisions et la plupart des gens prennent des décisions sensées. Je ne suis pas en faveur de l’utilisation obligatoire des masques.

Interrogé sur les restrictions de la Nouvelle-Galles du Sud, il a déclaré: « Je pense qu’ils ont raison. »

Le ministre fédéral de la Santé, Greg Hunt, espérait que la Nouvelle-Galles du Sud pourrait contrôler l’épidémie et a déclaré que la prescription de masques n’était pas nécessaire.

«Nous l’avons déjà fait. Nous savons que nous pouvons le faire en tant que pays. Nous l’avons fait mieux que pratiquement n’importe qui d’autre, et ce sera peut-être encore un Noël difficile, mais nous voulons que ce soit un Noël sûr », a-t-il déclaré lundi matin.

« Nous continuons à suivre les conseils médicaux et nous avons dit dès le début, je pense que j’étais l’un des premiers à adopter un masque parmi ceux de la vie publique, que là où les États et les territoires estiment que cela convient à leur situation, nous soutenons pleinement cette.’

Cette carte met en évidence Homebush, St Peters, Erskineville et Surry Hills parmi les endroits où les patients positifs ont visité. Cliquez ici pour voir les lieux NSW en alerte

M. Hunt a dit qu’il était confiant que NSW était « au top » de l’épidémie et pensait qu’elle serait annulée avant qu’elle ne devienne incontrôlable.

«Nous savons comment faire cela. Cela n’arrivera pas immédiatement, mais ce que nous voyons, ce sont des tests, des traçages, des distanciations, l’utilisation de masques, tous ces éléments entrent en jeu », a-t-il déclaré sur Sunrise.

M. Hunt a également déclaré dans l’émission Today que des épidémies comme celle-ci continueraient à se produire alors que le virus sévissait à l’étranger, mais l’Australie était équipée pour les arrêter.

« Dans un monde de 700 000 cas par jour seulement plusieurs jours, nous avons eu 71 cas communautaires en Australie la semaine dernière. Nous pouvons le faire. Cela va être difficile mais nous y arriverons », a-t-il déclaré.

« Il y aura inévitablement des cas, un contact, un souffle, un visage de souffrance qui viendront en Australie et que nous devons faire surface qui arriveront en Australie et nous devons réagir et c’est ce que nous faisons.

«Ça pourrait être Perth, ça pourrait être Penrith. Ça pourrait être Melbourne, ça pourrait être Brisbane. Mais nous savons que ces épidémies sont inévitables.

M. Hunt a exhorté les Australiens à contacter leur famille et leurs amis isolés à Noël en raison de l’épidémie de NSW.