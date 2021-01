Les appels se multiplient pour que les plateformes de médias sociaux réduisent Trump au silence alors que les émeutiers prennent d’assaut le Capitole américain

Twitter a limité la façon dont les utilisateurs pouvaient partager et interagir avec la réponse vidéo du président Donald Trump publiée sur le réseau social pendant que Facebook la supprimait. Ces approches disparates surviennent alors que des milliers d’émeutiers ont pris d’assaut le Capitole américain, entraînant son verrouillage et un couvre-feu à Washington, DC.

«Je connais votre douleur, je connais votre douleur», Trump a commencé la vidéo s’adressant à ses partisans. « Nous avons eu une élection qui nous a été volée. »

Il a ajouté que ses partisans devaient rentrer chez eux tout en maintenant son affirmation infondée selon laquelle l’élection était « frauduleuse ». C’est la revendication d’une élection volée qui a inspiré le rassemblement massif dans la capitale nationale en premier lieu.

« C’est une période très difficile », a déclaré Trump. « Nous t’aimons, tu es très spécial. »

La plate-forme de médias sociaux a ajouté une étiquette au tweet du président, notant qu’il ne pouvait pas être retweeté, aimé ou répondu, bien que l’option de « citer » le tweet restait.

Twitter a publié sur son compte Twitter Safety que la plateforme surveillait «la situation en cours» et agissait «de manière proactive pour protéger la santé de la conversation publique sur le service».

Pendant ce temps, Facebook a supprimé la vidéo de Trump. Guy Rosen, vice-président de l’intégrité de Facebook, a tweeté: « Il s’agit d’une situation d’urgence et nous prenons les mesures d’urgence appropriées, notamment en supprimant la vidéo du président Trump. » Il a ajouté: « Nous pensons que cela contribue plutôt que de réduire le risque de violence continue. »

Alors que Trump a exhorté la paix tout en exprimant publiquement son soutien à la motivation derrière la tempête du Capitole des émeutiers, beaucoup ont augmenté le volume sur la question: le moment est-il venu pour les plateformes de médias sociaux de faire taire le président Donald Trump?

« Twitter et Facebook doivent lui couper la parole », a tweeté Alex Stamos, l’ancien chef de la sécurité de Facebook qui travaille actuellement à l’Observatoire Internet de Stanford et au Election Integrity Partnership. « Il n’y a plus d’actions légitimes et l’étiquetage ne le fera pas. »

La Ligue anti-diffamation était d’accord. Jusqu’à ce que Trump puisse mettre fin à la violence et aux troubles qu’il a «promus» et «incités», ses comptes de médias sociaux sur diverses plateformes devraient être suspendus, «comme ils le feraient pour quiconque prône la désinformation et promeut la violence», a déclaré le PDG de l’ADL, Jonathan Greenblatt. dans un rapport.

« Ce qui se passe actuellement au Capitole est le résultat direct de la peur et de la désinformation qui ont été constamment crachées du bureau ovale », a déclaré Greenblatt. « Le président Trump a la responsabilité d’appeler à la fin de cette violence et de ces troubles qu’il a semés. Sa campagne de désinformation est un danger clair et présent pour notre démocratie. »

« Les extrémistes » doivent tenir parole, a déclaré Greenblatt. « Il y a d’abord eu une rhétorique volatile en ligne, puis des appels explicites à la violence et maintenant les gens réagissent à ces appels dans la capitale nationale et enfreignent la loi de manière flagrante.

Trump lui-même a « encouragé la sédition et incité à la violence » et lui aussi devrait être tenu pour responsable, a poursuivi Greenblatt.

Emily Bell, professeur à la Columbia Journalism School, a tweeté: « Je l’ai dit le 8 novembre et je le répète maintenant. Twitter doit vraiment suspendre son compte. »

« Les plateformes de médias sociaux doivent immédiatement pré-modérer les messages du président pour s’assurer qu’il ne peut pas l’utiliser pour orchestrer de nouvelles violences lors d’une tentative de coup d’État », a déclaré Jennifer Grygiel, professeur de communication à l’Université de Syracuse qui étudie les médias sociaux, à USA TODAY.

De nombreuses réponses à la série de tweets suggéraient la fermeture du compte du président.

S’exprimant lors d’une conférence de presse diffusée en direct, le président élu Joe Biden a dit que « les mots d’un président comptent. » Au mieux, ils «inspirent» dit-il, au pire, ils «incitent».

Il a appelé Trump à «intensifier».

Vice-président Mike Pence tweeté que la violence au Capitole «doit s’arrêter maintenant».

« La protestation pacifique est le droit de tout Américain, mais cette attaque contre notre Capitole ne sera pas tolérée et les personnes impliquées seront poursuivies dans toute la mesure de la loi », a poursuivi Pence. Twitter.

Et de nombreux utilisateurs sur les réseaux sociaux étaient d’accord.

Journaliste Kara Swisher a appelé les dirigeants des entreprises de médias sociaux, y compris Twitter et Facebook, à mettre un terme à la tactique de Trump sur leurs plateformes pour des raisons de sécurité publique.

« Permettez-moi de dire en des termes non équivoques @jack @vijaya @kayvz: si vous ne suspendez pas le compte Twitter de Donald Trump pour le lendemain au moins, cette attaque de foule contre le Congrès est également sur vous », a écrit Swisher sur Twitter. « Désolé, mais il a incité à la violence pendant des jours, utilisant vos outils en grande partie et vous devez agir maintenant. »

Elle a également tagué sur Facebook, notant qu’ils doivent trouver un moyen de «calmer» la situation sur leur plateforme.

Swisher a ajouté que Trump « n’a aucun rôle dans l’apaisement de la foule qu’il a incitée – ce sera à la police et à la Garde nationale. »

Une émeute se joue sur les réseaux sociaux

Twitter est devenu un forum pour regarder les émeutes se dérouler. Alors que les émeutiers se frayaient un chemin dans le Capitole américain, les législateurs et les journalistes présents se sont mis à l’abri.

Sam Lisker, producteur associé pour Spectrum News à DC, a noté que selon la US Capitol Historical Society, « la dernière fois que le Capitole a été violé, c’était en août 1814 … lorsque les Britanniques l’ont brûlé. »

Les membres du Congrès ont commencé à tweeter pour commenter la manifestation, qui a tourné à l’émeute. Représentant Bobby Rush, D-Ill., observé «En regardant par ma fenêtre, je ne vois pas de manifestants. Je vois des émeutiers inspirés de Trump. Comment ces contrevenants ont-ils été autorisés à fermer le Congrès américain? S’ils avaient été noirs ou bruns, la représentation serait bien différente. Les médias arrêtent d’appeler cela une manifestation, c’est une émeute, clairement! «

La représentante Nancy Mace, RS.C., a tweeté qu’elle avait «Je viens d’évacuer mon bureau de Cannon en raison d’une menace à proximité. Maintenant, nous voyons des manifestants attaquer la police du Capitole. … C’est faux. Ce n’est pas qui nous sommes . J’ai le cœur brisé pour notre nation aujourd’hui. «

Matt Laslo, rédacteur en chef de The News Station, a tweeté que « Un journaliste est en train de subir une attaque de panique parce que nous sommes enfermés dans le Capitole sans aucune protection policière, et nous entendons et ressentons des grondements sous nous. C’est effrayant les gens, surtout après avoir été étiqueté « l’ennemi » pendant environ 4 ans. «

Il y avait des images tweetées sur ce qui avait été rapporté comme une impasse armée sur le sol de la Chambre. Evan McMurry, le directeur principal des médias sociaux chez ABC, a tweeté une photo d’agents des forces de l’ordre pointant leurs armes sur une porte qui a été vandalisée dans l’hémicycle lors d’une session conjointe du Congrès.

Le journaliste technique de CNBC, Jordan Novet, a tweeté une photo de Getty Images d’une personne portant une casquette rouge «Make America Great» assise à un bureau du Congrès.

La représentante Ilhan Omar a tweeté qu’elle rédigeait des articles de mise en accusation.

« Donald J. Trump devrait être destitué par la Chambre des représentants et démis de ses fonctions par le Sénat américain », a-t-elle écrit. « Nous ne pouvons pas lui permettre de rester en fonction, il s’agit de préserver notre République et nous devons tenir notre serment ».

L’ancien chef de cabinet de la Maison Blanche, Mick Mulvaney, a déclaré que Trump pourrait utiliser son compte Twitter pour calmer les choses. « La meilleure chose que @realdonaldtrump puisse faire en ce moment est de s’adresser à la nation depuis le Bureau ovale et de condamner les émeutes. Une transition pacifique du pouvoir est essentielle pour le pays et doit avoir lieu le 20 janvier », a-t-il tweeté.

La NAACP a retweeté la légende de la NBA Bill Russell qui a suggéré: « Combien de temps faudrait-il pour déployer la Garde nationale s’ils étaient noirs et combien seraient morts? Ce n’est PAS # l’Amérique! Un #Président assis a fait ça @realDonaldTrump #Coward c’est un drapeau #Confederate à l’extérieur de la salle du Sénat. Comment savaient-ils que cela se passerait?

Les mots à la mode sur Twitter incluaient « Confédéré », car il y avait des drapeaux confédérés portés lors de l’émeute et dans le Capitole, et « Garde nationale » quand on apprit que le Département de la Défense avait refusé la demande des fonctionnaires de DC de déployer les troupes au Capitole.

Cette demande aurait été approuvée plus tard.

Contributeur: Jessica Guynn