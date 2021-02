WASHINGTON (AP) – Lorsqu’une fête d’Halloween a déclenché une épidémie de COVID-19 à la North Carolina Agricultural and Technical State University, les responsables de l’école ont procédé à un dépistage rapide de plus de 1000 étudiants en une semaine, dont beaucoup ne présentaient pas de symptômes.

Bien qu’un tel dépistage asymptomatique ne soit pas approuvé par les régulateurs et que les tests de 15 minutes ne soient pas aussi sensibles que les tests génétiques qui peuvent prendre des jours pour donner des résultats, le directeur des tests de l’université historiquement noire attribue à l’approche le fait de contenir rapidement les infections et permettant au campus de rester ouvert.

«En l’espace d’une semaine, nous avions écrasé la propagation. Si nous avions dû nous en tenir au test PCR, nous serions morts dans l’eau », a déclaré le Dr Robert Doolittle, faisant référence au test de réaction en chaîne par polymérase qui est considéré comme l’étalon-or par de nombreux médecins et régulateurs de la Food and Drug Administration.

Avec le président Joe Biden promettant de ramener les élèves du primaire et du collège en classe au printemps et le système de test du pays toujours incapable de suivre le rythme de la propagation du COVID-19, certains experts voient une opportunité de recentrer les tests américains moins sur la précision médicale que sur le dépistage de masse qui, selon eux, pourrait sauver des centaines de milliers de vies. Alors que les vaccins se déploient lentement, ils disent que le pays pourrait supprimer l’épidémie et rouvrir une grande partie de l’économie en allégeant les obstacles réglementaires pour permettre des millions de tests plus rapides qui, bien que techniquement moins précis, pourraient en fait être plus efficaces pour identifier les personnes malades lorsqu’elles sont les plus contagieuses .

«Toute notre approche de test, qui a échoué, a tenté de s’attaquer à cette pandémie comme s’il s’agissait d’un tas de petits problèmes médicaux», a déclaré le Dr Michael Mina, un spécialiste des tests de l’Université de Harvard. «Au lieu de cela, nous devons prendre un grand pas en arrière et dire: ‘Attendez, ce n’est pas beaucoup de problèmes médicaux, c’est une épidémie. Et si nous résolvons l’épidémie, nous résolvons les problèmes médicaux. »

Les États-Unis rapportent environ 2 millions de tests par jour, dont la grande majorité sont la variété PCR la plus lente. Les tests initiaux mis au point pour détecter le COVID-19 ont tous utilisé la technique de pointe, qui est rapidement devenue la norme dans les hôpitaux et les laboratoires américains. Il est également devenu la référence en matière de précision à la FDA, qui a donné son feu vert à plus de 230 tests PCR mais seulement une dizaine de tests rapides. D’un prix aussi bas que 5 $, les tests rapides recherchent des protéines virales, qui sont généralement considérées comme une mesure moins rigoureuse de l’infection.

La FDA a déclaré dans un communiqué qu’elle soutenait «l’innovation dans les tests» et «n’avait pas hésité» à mettre à disposition des tests rapides.

Mais la plupart des experts conviennent que le système américain actuel, qui repose fortement sur des tests de laboratoire, est toujours incapable de contenir le virus qui tue plus de 3000 Américains par jour et a porté le nombre de morts dans le pays à près de 460000.

Le problème est aggravé par le fait qu’environ 40% des personnes infectées ne développent pas de symptômes. C’est parmi ces épandeurs silencieux que Mina affirme que les tests rapides ont un net avantage sur les tests en laboratoire. Avec sa précision médicale, il fait valoir que le test PCR continue de détecter le COVID-19 chez de nombreuses personnes qui ont déjà combattu le virus et ne sont plus contagieuses. Le test rapide, bien que moins sensible, est plus efficace pour attraper rapidement le virus pendant les premiers jours critiques de l’infection lorsqu’il peut se propager de manière explosive dans les communautés.

« Ce n’est pas un test clinique – c’est un test de dépistage de santé publique », a déclaré Mina.

Les arguments en faveur des tests rapides à grande échelle sont stimulés par les universités et les systèmes scolaires qui ont utilisé l’approche pour rester ouverts face aux dernières vagues de la pandémie. Et les partisans évoquent des réussites apparentes comme la petite nation européenne de la Slovaquie, qui a vu les infections chuter après avoir dépisté deux tiers de ses quelque 5 millions de personnes avec les tests.

Mais de nombreux spécialistes de laboratoire s’inquiètent d’étendre considérablement l’utilisation des tests rapides, qui sont plus sujets à de faux résultats et qui n’ont jamais été utilisés à l’échelle massive proposée.

«Il y a beaucoup de gens qui essaient de dépeindre les choses en noir et blanc, et il y a beaucoup de gris ici, malheureusement», explique Susan Butler-Wu, de la Keck School of Medicine de l’Université de Californie du Sud.

Elle souligne que les campagnes de test en Slovaquie, au Royaume-Uni et ailleurs ont été associées à des ordonnances de verrouillage strictes. Sans de telles mesures aux États-Unis, les critiques disent qu’il n’y a aucun moyen de prédire si les personnes dont le test est positif s’auto-isoleront.

C’est un problème particulier avec les propositions de Mina et d’autres pour couvrir les États-Unis de millions de tests rapides à domicile qui permettraient aux gens de se dépister régulièrement sans surveillance médicale.

«Je veux croire que les gens prennent de bonnes décisions lorsqu’ils sont laissés à eux-mêmes», a déclaré Butler-Wu. «Mais le fait que nous soyons là où nous en sommes en ce moment montre vraiment que les gens ne prennent pas de bonnes décisions lorsqu’ils sont laissés à eux-mêmes.»

Un domaine où un consensus peut émerger est celui des écoles publiques, où de nombreux parents et districts sont impatients de revenir à l’enseignement en personne. Biden a proposé de dépenser 50 milliards de dollars pour étendre considérablement les tests rapides dans le cadre de ses efforts pour ramener la plupart des élèves de la maternelle à la 8e année en classe au cours de ses 100 premiers jours.

L’un de ses premiers ordres exécutifs appelait à l’utilisation de la Loi sur la production de défense pour augmenter les fournitures nécessaires aux tests rapides. Et les membres clés de son administration, y compris le nouveau chirurgien général et chef des Centers for Disease Control and Prevention, soutiennent vigoureusement une stratégie de dépistage remaniée axée sur ce dépistage. Cette semaine, la Maison Blanche a déclaré avoir enrôlé six fabricants pour produire en masse les tests, dans le but d’en fournir 60 millions d’ici la fin de l’été.

L’équipe de Biden a eu des discussions avec la Fondation à but non lucratif Rockefeller, qui a présenté un plan visant à utiliser 300 millions de tests par mois pour ramener la plupart des étudiants américains en classe à partir de mars.

Les premiers résultats d’une nouvelle étude pilote dans six systèmes scolaires de la ville donnent un premier aperçu de l’opportunité potentielle et des pièges.

Le dépistage hebdomadaire des enseignants, des étudiants et du personnel semble réduire les infections de 50%, selon l’étude commandée par la fondation, qui coordonne l’effort. C’est un impact plus important que d’exiger que les élèves et les enseignants portent des masques lorsqu’ils ne mangent pas, mais moins efficace que de renforcer la distanciation sociale, selon l’étude.

Il a également signalé des défis logistiques majeurs, notamment des écoles qui ont eu du mal à fournir le personnel, l’expertise technique et la sensibilisation de la communauté nécessaires pour déployer leurs programmes de test.

«Les gens le font et c’est possible, mais ce n’est pas facile», a déclaré Andrew Sweet, directeur général de la fondation.

